"Hemos quedado como amigos": Xiomy Kanashiro niega reconciliación con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro ratificó el término de su relación con Jefferson Farfán. La modelo y bailarina peruana fue consultada sobre si todavía sigue viéndose con el exfutbolista de Alianza Lima con quien fue vista abrazada en la playa y dándose besos en una discoteca semanas atrás.

Al llegar al aeropuerto Jorge Chávez después de su estadía en Arequipa, donde estuvo animando un evento, la también integrante de La casa de la comedia señaló “estar bien” con Jefferson Farfán y que quedaron “como amigos” a pesar del corto romance vivido.

“Es un tema de mi vida privada. Yo le deseo lo mejor siempre (a Jefferson Farfán). Hemos quedado como amigos así que para adelante”, comenzó diciendo ‘La chinita’ a las cámaras de Amor y fuego. Seguidamente, Xiomy Kanashiro negó que su ruptura con el ex deportista haya sido por los ‘ampays’ mostrados. “Fue netamente por un tema de nosotros”, sostuvo.

En otro momento, desestimó que sus nuevos proyectos televisivos y en la música sean por un supuesto apoyo económico de Jefferson Farfán cuando eran pareja. “Este proyecto lo tengo desde hace mucho tiempo. Me gusta lograr las cosas por mí. Estoy contenta y super orgullosa también por mi familia”, comentó.

Por otra parte, mencionó que mantiene una amistad con Maialén Farfán, hija mayor de ‘La foquita’. “Somos amigos, todo super bien”, señaló.

Xiomy Kanashiro sobre Jefferson Farfán: "La que no quería oficializar era yo"

Xiomy Kanashiro respondió a una usuaria que compartió en Tik Tok la fotografía borrosa que posteó Jefferson Farfán con ella. "Como cuando Xiomy Kanashiro le pidió a JF que la presuma, él automáticamente", escribió la usuaria en la foto que provocó miles de reacciones.

Ante esto, la propia Xiomy comentó: "Jamás le pedí nada, bella". El mensaje hizo que varios usuarios respondan, incluyendo una usuaria que le recalcó a la modelo que "el dinero se hace y se construye". Inmediatamente, la popular 'Chinita' contestó: "Jamás estuve con él por dinero, soy independiente créeme que no me sorprende su dinero".

Por otro lado, otro usuario recriminó a la comunicadora por minimizar la relación con Farfán cuando fue la primera en enviar un comunicado. No obstante, Xiomy Kanashiro aclaró: "La que no quería oficializar era yo, hablan mucho sin saber nada".

Finalmente, la también bailarina e influencer reiteró que solo quiere "trabajar tranquila" y que no buscaba que su romance con el exintegrante de la selección peruana salga a la luz. "La que no quería que esto se sepa era yo, ya que siempre he buscado trabajar tranquila, pero hablan sin saber siempre", concluyó.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro anunciaron el fin de su romance

Jefferson Farfán, de 40 años, anunció en sus redes sociales el fin de su relación con Xiomy Kanashiro. "Confirmo que mi relación con la señorita Kanashiro ha terminado. Agradeceré respeto. Gracias", publicó el recordado '10' de la selección peruana en una historia de Instagram.

El anuncio se dio horas después de que la misma Kanashiro, de 27 años, hiciera pública la noticia. "Quiero contarle a todo el mundo que he dado por finalizada mi corta relación con Jefferson Farfán", expresó la influencer en las historias de su red social, sin brindar mayores detalles sobre los motivos de la separación.

La ruptura se dio luego de que la joven anfitriona y el exdelantero de Alianza Lima fueran captados juntos en las playas del norte. En las imágenes, difundidas por Amor y fuego, se vio a Kanashiro recostada sobre la 'Foquita', mientras que en otro video se les ve caminando de la mano, disfrutando del momento.

