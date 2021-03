Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz contrajeron matrimonio en julio de 2015, en una boda civil que fue televisada a nivel nacional. | Fuente: Instagram

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz anunciaron, recientemente, que se convertirán en padres por segunda vez. Días después, emocionado por el segundo embarazo de su esposa, el conductor de televisión contó que también quisiera casarse por religioso con Vértiz.

“Mi familia es de ascendencia judía y tendríamos que ver”, comentó durante una transmisión en vivo con su compañera Ethel Pozo. “A mí lo que me gusta es hacer feliz a mi esposa y, si ella siente que este es el siguiente paso, yo feliz”, precisó.

En este encuentro con la presentadora de televisión, junto a quien lanzará el 7 de marzo una nueva temporada de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, Eskenazi también recordó el primer embarazo de Natalie Vértiz.

“Fue bonito, mágico, vi cómo una persona iba creciendo dentro de su panza. Natalie es una persona linda, especial, nunca estuvo pesada durante su embarazo, solo tuvo antojos de naranjas. Recuerdo que la veía caminar con la panza y es algo muy bonito, porque me enamoré de la panza y de lo que está adentro”, relató.

“Estamos saltando de felicidad”

En exclusiva para “Estás en todas”, la conductora Natalie Vértiz y su esposo Yaco Eskenazi revelaron por fin que agrandarán la familia con otro bebé. Ambos están muy contentos por la llegada de su próximo hijo e, incluso, compartieron el momento en que vieron la primera ecografía.

Ante la atenta mirada de Eskenazi, la modelo peruana se puso de pie durante la transmisión para mostrar el crecimiento que ha tenido su vientre en estas últimas semanas. “Pancita chiquita pero que late a mil, que está creciendo con mucho amor, es un bebé saludable que era lo más importante para nosotros”, continuó en su mensaje para el público.

¿Será niño o niña? De momento, no conocen el sexo de su bebé. “Todavía no sabemos qué es… Por eso no lo decimos, pero lo que sí les podemos decir es que estamos saltando en un pie de la felicidad y que llegó en el momento en el que tenía que llegar”, agregó Vértiz.

