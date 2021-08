Yaco Eskenazi sobre sus hijos: "Son la extensión de mi alma, no voy a faltarles nunca". | Fuente: Instagram

Tras la llegada de su segundo hijo, Yaco Eskenazi estuvo presente en ‘América Hoy’ y no pudo evitar emocionarse al contar cómo fue que Liam recibió a su hermano Leo. “Él siempre quiere estar con el hermano”, dijo entre risas.

Si bien el conductor de televisión reveló que esperaban tener una niña, su pequeño siempre deseó que fuera varón por lo que está feliz: “Nosotros queríamos mujer, pero Liam estuvo firme en un hermanito”, comentó.

Asimismo, Yaco Eskenazi les envió un tierno mensaje a sus hijos quienes lo estaban viendo desde casa: “Mientras me quede fuerza para levantarme, moverme, me debo a ellos, son la extensión de mi alma, no voy a faltarles nunca”, agregó.

Por otro lado, aseguró que un hijo es la motivación más grande para que los padres puedan salir adelante y por eso seguirá trabajando para que no les falte nada.

El segundo hijo de Yaco Eskenazi

Yaco Eskenazi anunció el nacimiento de Leo, su segundo hijo con la conductora de televisión Natalie Vértiz, por medio de una primera fotografía en sus redes sociales. El también actor envió un tierno mensaje junto a la imagen de la mano de su bebé recién nacido.

"Bienvenido al mundo, tu mamá, Liam y yo te amamos con locura", se lee en la descripción. Como se recuerda, tanto Yaco Eskenazi como Natalie Vértiz revelaron el sexo de su bebé en marzo en una de las ediciones de 'Estás en Todas'.

La pareja cortó una torta que podía mostrar dos colores: si se trataba de rosado sería una niña y si era celeste, un niño. Ambos se emocionaron al confirmar que tendrían un niño.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.