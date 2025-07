Yahaira Plascencia reconoció que le fue infiel a Jefferson Farfán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yahaira Plasencia habló de su pasada relación con el exfutbolista Jefferson Farfán y, en conversación con el periodista Giancarlo Granda, la salsera reconoció haberle sido infiel al exjugador de la Selección Peruana, afirmando que el episodio fue ampliamente conocido a nivel nacional.

“Sí, claro, a nivel nacional. ¿No lo viste? No te hagas pues”, respondió Plasencia cuando se le preguntó directamente si engañó a Farfán. “No encontraron nada, pero salió una persona en El Valor de la Verdad, lo vio todo el mundo”, añadió, haciendo referencia al programa televisivo donde se hicieron públicas acusaciones en su contra.

Asimismo, también reflexionó sobre sus errores en el ámbito personal y profesional: “Soy muy confiada. Muchas de las cosas que me han pasado es por haber confiado en la gente que he tenido al frente mío. Me han fregado laboralmente, me han robado, mentido, y en el amor también”.

Recordó que en ese momento no supo cómo enfrentar la presión mediática. “Tenía Perú completo encima de mí, me cayó un baldazo de agua fría, no supe cómo manejarlo, cometí muchos errores”, confesó. Actualmente, Yahaira Plasencia considera ese capítulo cerrado y afirma que no tiene interés en revivirlo: “Yo no quiero hablar de Jefferson, no me interesa hacerlo. Han pasado cinco años desde que él y yo no estamos, a mí no me suma ni me resta hablar de él”.

No obstante, aclaró que Farfán no fue una mala persona durante su tiempo juntos. “En el tiempo que nosotros hemos estado, Jefferson no ha sido una mala persona, no lo es. No podría hablar mal de él”, concluyó.

La vez que Yahaira Plasencia le fue infiel a Jefferson Farfán

En septiembre de 2016, el programa El Valor de la Verdad tuvo como participante a Jerson Reyes, un exfutbolista de segunda división que habría tenido un romance con Yahaira Plasencia. Durante su participación en el sillón rojo, Reyes contó que la cantante salsera le fue infiel a Jefferson Farfán con él, confirmando los rumores sobre una posible relación.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia de su relación con Farfán?

Hace unos días, en el programa Amor y Fuego, Yahaira Plasencia contó que Jefferson Farfán fue una persona muy importante en su vida por lo que no diría cosas malas de él, sin embargo, recordó que su romance terminó en 2020 y no quiere ser relacionada con el exfutbolista porque él está en una nueva relación.

“Hace 5 años que no tenemos absolutamente nada”, declaró la intéprete quien también dijo que Farfán le brindó momentos especiales cuando iniciaron la convivencia: “En Rusia, pude haberme muerto si no hubiera estado él”, confesó, sin dar más detalles.

Pese a que después de regresar a Perú aún había amor por parte de ambos, nunca se dio una segunda oportunidad. “Se intentó”.