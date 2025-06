"Ahora otro lleva la ‘10’": Yahaira Plasencia lanzó nuevo tema dedicado a su expareja Jefferson Farfán

La salsera estrenó El Ex Machito y el parecido del protagonista del videoclip con la ‘Foquita’ desató todo tipo de comentarios en redes.

La salsera Yahaira Plasencia estrenó el videoclip de su nueva canción El Ex Machito, un tema que ha generado gran expectativa entre sus seguidores por estar claramente dirigido a su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán.

Desde los primeros segundos del video, la cantante lanza frases directas que apuntan a su pasado sentimental con la ‘Foquita’. “Jugador, llegó tu patrona, se acabó tu partido, bebé. Ahora otro lleva la ‘10’”, dice Yahaira, dejando en claro que ya dio vuelta a la página y otra persona ocupa el lugar que él dejó.

Uno de los detalles más comentados por los usuarios en redes es que el protagonista del videoclip guarda un notable parecido físico con Farfán, lo que ha encendido aún más la polémica.

A lo largo de la canción, Yahaira Plasencia le dedica frases como: “¿No que muy machito? No soy tu reina, soy tu patrona. Para ti, mi fanático”, en un tono desafiante y empoderado. Sin embargo, hacia el final del video, la intérprete aclara que no busca generar conflicto, y que solo respondió a indirectas anteriores del exjugador. “Papi no quiero problemas, tú no me sumas ni me restas. Pa’ qué me mandas indirectas… yo no te voy a dar más luz”, concluyó.

¿Qué dijo Xiomy Kanashiro de las indirectas de Yahaira Plasencia a Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro, la pareja del exfutbolista, aseguró que no le afecta lo que la salsera tiene para decir sobre Farfán ya que se siente segura de su relación.

"No opino de terceras personas, yo estoy enfocada en trabajar (¿No te molesta las indirectas?) Él y yo estamos sólidos y tranquilos. Cada quién es libre de hacer música, a mí no me afecta en nada, deberías preguntarle a él si le afecta. Ni lo hablamos, ni pasa por nuestra mente", dijo para América Hoy.

Asimismo, Xiomy Kanashiro le envió sus mejores deseos a Yahaira Plasencia y a todos sus fanáticos que están sacando adelante sus proyectos. "Le deseamos bendiciones a todos, mientras estén trabajando", sostuvo.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán durante su reciente viaje a Italia.Fuente: Instagram: @xiomykanashiro

¿Yahaira Plasencia respondió a 'indirecta' de Jefferson Farfán?

Los fans de la intérprete de salsa no tardaron en vincular esta letra con el videoclip protagonizado por Farfán, donde aparece junto a la orquesta La Timba Caliente cantando Amá Charo, tema que incluye la frase “reina sin trono, se te cayó la corona”. En su momento, ese clip fue interpretado como una indirecta hacia Yahaira.

No obstante, el exfutbolista ha negado rotundamente que el video tuviera una dedicatoria especial. “No, no, es una canción que han lanzado los chicos y yo los apoyo”, afirmó con ironía ante los medios.

Cuando se le preguntó si la mención a “Sergio” en la canción hacía alusión a Sergio George, exproductor de Plasencia, Farfán respondió con humor: “¿Sergio? Pero hay un montón de Sergio, hay un montón que se llaman Sergio. (¿No era Sergio George?) No pues”, bromeó entre risas.