Yahaira Plasencia participó en una fiesta en plena pandemia de la COVID-19. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

La cantante Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para reiterar sus disculpas públicas luego de ser intervenida por la Policía Nacional debido a que asistió a una fiesta, el día de su cumpleaños, en plena pandemia de la COVID-19.



Desde su cuenta de Instagram, la salsera realizó una transmisión en vivo donde contó los detalles de aquella noche en que terminó escondida en una maletera. "No estoy haciendo esta transmisión para justificarme. Quiero pedir disculpas, contar cómo fueron las cosas", dijo.

De acuerdo con Plasencia, aquel 23 de abril fue contactada por un amigo que la invitó a una casa en Cieneguilla, adonde asistió acompañada por su hermano y otros concursantes de "Esto es Guerra". "Fuimos antes del toque de queda y vimos que llegaba un poco más de gente", indicó.

Al empezar el toque de queda, la artista señaló que fue conciente de que no podían salir. Y cuando oyó que tocaron el tiembre y la gente "empezó a ponerse muy nerviosa", confesó haber entrado en "pánico total" y decidió pedirle las llaves del carro a su amigo.

"Atiné solo a correr, buscar dónde podía cuidarme, meterme; por eso abrí la meletera, me metí ahí. Sin mentirles, estuve cerca de 40 o 45 minutos en esa maletera. Estaba en shock total, fue algo realmente horrible. Sentía la bulla de la gente, los policías, estaba muy asustada", reveló.

Tras permanecer escondida, Yahaira Plasencia relató que alguien abrió la maletera del automóvil, pero no logró identificar quiénes eran. " El flash con el que me apuntaban me tapó la vista. Abrieron y cerraron la maletera, y se fueron". Diez minutos después, salió de la maletera y entró al asiento trasero, llamó a su hermano y su amigo, y se marcharon de allí.

Un llamado a los jóvenes

En línea con sus disculpas públicas, Yahaira Plasencia hizo un llamado a las personas jóvenes para que no repliquen su comportamiento ni quiebren las normas establecidas por el Gobierno durante el estado de emergencia nacional producido por la COVID-19.

"A todos los jóvenes, tomen la estupidez con el ejemplo que no se debe hacer (...) Si hubiera contagiado a mis papás, no me lo perdonaría. No hagan lo que yo he hecho", señaló la salsera, quien durante su transmisión en vivo también contó con la participación de Thaís Casalino y Mónica Cabrejos, quienes le formularon preguntas.

Asimismo, la artista desmintió que haya alquilado la casa en Cieneguilla ni que hubiera una orquesta en el inmueble. "No conocía a la gente que estaba ahí, solo a las personas que están vinculadas a mí", indicó en alusión a su hermano, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia fue retirada de "Esto es Guerra" junto a sus compañeros con los que asistió a dicha fiesta. En un comunicado, difundido por sus redes sociales el pasado 25 de julio, ella lamentó "profundamente" su "proceder".

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.