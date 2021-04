“Keep your head up (mantén la cabeza en alto)”, fue el consejo que George escribió en la cuenta de Instagram de Yahaira Plasencia. | Fuente: Instagram

El productor musical Sergio George utilizó las redes sociales para dedicarle unas palabras de apoyo a Yahaira Plasencia, luego de que la cantante fuera intervenida por la Policía Nacional por celebrar una fiesta de cumpleaños en pandemia el pasado 23 de abril.

La salsera compartió en cuenta de Instagram un comunicado en el que admitió que organizó una celebración en una casa en Cieneguilla. Asimismo, intentó explicar su decisión de esconderse en la maletera de un auto: "Fue producto del nerviosismo”.

Por ello, George le escribió: “Keep your head up (mantén la cabeza en alto)”, fue el consejo que George escribió en la cuenta de Instagram de Yahaira Plasencia.

“En la vida todos vivimos y aprendemos, y nos toca echar pa’lante. No hay otra opción. Keep your head up (mantén la cabeza en alto)”, comentó el productor Sergio George.

En su comunicado, Yahaira Plasencia extendió sus "disculpas" a sus padres y la Policía Nacional del Perú quienes "no tendrían que exponerse en este tipo de situaciones absurdas y totalmente evitables".

Nominada a los premios Heat 2021

Cabe mencionar que recientemente, la salsera fue nominada a los Premios Heat 2021 en la categoría de mejor artista región sur. La intérprete de “Y le dije no” también participa en el reality de competencia "Esto es Guerra".

