Con ropa de marca y en cenas de lujo: así se lucen Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro en Italia

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se dejaron ver públicamente en sus redes sociales el último domingo. El exfutbolista de Alianza Lima y la modelo peruana compartieron fotos de su reciente viaje a Italia mostrando el estilo de vida como pareja que vienen llevando en los últimos meses luego de confirmar su relación.

Fue Jefferson Farfán quien compartió un carrusel de fotos desde Milán al lado de Xiomy Kanashiro luego de visitar lujosas tiendas de ropa como Louis Vuitton y Prada. Cogiendo bolsas de las mencionadas marcas, la pareja se muestra abrazada en medio de la ciudad disfrutando de su viaje. “Bella Italia”, escribió Xiomy en su post en Instagram mostrando otras fotos donde aparece tomándose selfis.

Por otra parte, el exintegrante de la selección peruana mostró otra imagen donde se ve una lujosa cena romántica acompaña de champagne y pizza. “Milano”, escribió el actual conductor de Enfocados recibiendo la respuesta de Xiomy Kanashiro con un emoji de cara enamorada la cual fue comentada con otro emoji de gato por Farfán.

Esta no es la primera vez que Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán muestran sus gustos por costosas marcas de ropa. En diversas ocasiones, el exdeportista se mostró usando diversas prendas de marca de ropa costosas mientras que la comunicadora también publica fotos de ella con carteras, maquillaje, ropa y otros objetos de lujo.

Jefferson Farfán confirmó que le prestó 15 000 soles a Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán confirmó que le prestó 15 000 soles a Xiomy Kanashiro. Esto, a raíz de lo dicho por su expareja Darinka Ramírez, quien contó, en una entrevista con Magaly Medina, haber visto dicho depósito en enero de este año.

"El celular vibra y yo lo pongo a un lado y veo un depósito de 15 000 soles a Xiomy Kanashiro. Yo sí me indigné porque él a mí solo me pasaba 3 500 soles para la nana, alimentos, recreación, ropa y demás cosas para su hija”, expresó la madre de la última hija de Farfán.

Posteriormente, el propio exseleccionado peruano confirmó lo dicho por Darinka Ramírez sobre la transferencia hecha a Kanashiro. Del mismo modo, recalcó que le dio el dinero a su actual pareja porque ella “siempre ha trabajado”.

"Yo no le regalé a nadie el monto que están diciendo. Yo sí le presté a Xiomy ese dinero. Si a mí se me da la gana de regalarle mi plata a quien yo quiera, un millón de dólares, yo lo hago. Yo me saco la mugre, pero simplemente yo le presté el dinero", manifestó en diálogo con América Hoy.

En ese sentido, el exdelantero de Alianza Lima aclaró que Kanashiro sí le pagó el monto que le prestó. “Los 15 000 soles que le di a Xiomy, ella me los pagó. Es más, Xiomy me ayudó a pagar a mi equipo de trabajo. Tengo todas las pruebas”, acotó.

¿Xiomy Kanashiro tienes planes de boda con Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro no descartó casarse con Jefferson Farfán. Fue en el podcast ¿Ahora qué? que la integrante de La casa de la comedia fue consultada sobre si tiene planes de boda con el exfutbolista de 40 años.

"No me hables de casamiento que ahora te haré la misma pregunta", señaló Kanashiro en tono jocoso con su compañero del podcast. Si bien no negó un posible matrimonio, la exintegrante de Alma Bella dejó claro que, por el momento, prefiere seguir disfrutando de su relación con 'La Foquita'. "Estamos yendo paso a pasito. Estamos yendo bien y muy felices. Eso es lo importante", precisó.

En otro momento, Jefferson Farfán se animó a hablar con Carlos Vílchez y Carloncho, los otros conductores del podcast ¿Ahora qué?, quienes le preguntaron al exdelantero de Alianza Lima si encontró el amor con Xiomy Kanashiro. "Me recontra tocó el amor. Ya los galácticos de Barranco Bar me perdieron. Ya hasta cambié de número", enfatizó Farfán.

