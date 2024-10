"Yo voy al suyo si él va al mío": Yahaira Plasencia no descarta ir de invitada al podcast de Jefferson Farfán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yahaira Plasencia fue invitada al programa América Espectáculos para hablar del éxito de su reciente canción Soltera y del nuevo EP de seis canciones que viene preparando. Sin embargo, fue consultada por el podcast Enfocados donde, en el capítulo de Paolo Guerrero, él le hizo una broma a Jefferson Farfán recordando a la salsera.

"He visto su podcast en TikTok, me salió el episodio con Paolo donde lo molesta", dijo la cantante entre risas. No obstante, generó sorpresa cuando respondió la pregunta sobre si siempre ellos eran así de 'chacoteros': "¿A quién he gozado? Al único que he gozado... no, o sea, sé que es divertido, el único Jefferson. Claro, su actitud y todo eso, sé que es divertido. A los demás no los conozco", dijo avergonzada.

Por otro lado, Yahaira Plasencia no descartó la posibilidad de ser una de las invitadas al podcast de Jefferson Farfán: "Negocios son negocios, yo voy al suyo si él va al mío", mencionó. ¿Alguna vez estará en el set junto a su expareja y Roberto Guizasola? Esta revelación generó interés entre sus fanáticos.

¿Jefferson Farfán regresará con Yahaira Plasencia?

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola dieron inicio a la segunda temporada del podcast Enfocados con la participación de Paolo Guerrero como invitado especial. Durante la conversación, uno de los momentos que llamó la atención fue cuando el 'Depredador' insinuó que la 'Foquita' había tenido un reencuentro reciente con su expareja, la cantante Yahaira Plasencia.

La broma creció cuando Guerrero puso un audio de la cantante en cuestión. Guizasola, con una sonrisa cómplice, también bromeó al mencionar que tanto él como Paolo tenían su "Patrona", haciendo referencia al apodo de Yahaira Plasencia. Por si fuera poco, Guerrero se animó a reproducir Herida, una de las canciones más populares de la salsera. Farfán, entre risas, le pidió que detuviera la música: "Compórtate, hermano, ¿qué tienes?".

Otro detalle que captó la atención de los seguidores fue un comentario de Jefferson Farfán al respecto: "¿Saben quién terminó herida, no?", haciendo referencia la vez que se hizo pública su ruptura con Yahaira Plasencia. El ambiente de bromas continuó, pero pronto los tres amigos se dieron cuenta de que habían revelado más de lo previsto. Rápidamente cambiaron de tema y evitaron volver a hablar del asunto.

En junio de 2021, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán terminaron su relación.Fuente: @yahairaplasencia

¿Por qué Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán terminaron su relación?

En junio de 2021, Yahaira Plasencia reveló las razones que produjeron el fin de su relación sentimental con el exfutbolista Jefferson Farfán un mes después de volver de Rusia en octubre de 2020.

En entrevista para el programa de Magaly Medina, reconoció que la pandemia de la COVID-19 la "agarró allá [en Rusia]". "Obviamente, tenía que hacer mis cosas, trabajar con Sergio [George, su exproductor] y tratar de mantenerme vigente con entrevistas", dijo.

Sobre el motivo de su desunión con Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia precisó: "Pienso que teníamos rumbos distintos. Yo definitivamente iba por mi carrera, mis cosas". La intérprete, además, señaló que mientras estuvieron en Rusia cuidaron mucho su privacidad.

