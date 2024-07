Sin Yahaira Plasencia, Wisin abrió la gala los Premios Juventud 2024 con 'La vida es una fiesta' [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Premios Juventud 2024 tuvieron un gran inicio con la presentación de Wisin y el productor Sergio George con su nuevo éxito La vida es una fiesta. Encendiendo el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, hicieron vibrar a los asistentes quienes no pararon de bailar y moverse al ritmo de esta salsa urbana.

El reguetonero lució un traje negro y, yendo de un lado para otro, empezó a entonar: "La vida es una fiesta, de día o de noche, rómpela y no pares. Te traigo buena rumba para que bailes y olvides tus penas". Por otro lado, George, tocaba dirigiendo a toda la banda. No obstante, la gran ausente en el escenario fue Yahaira Plasencia quien hace los coros en esta canción.

¿Por qué Yahaira Plasencia no cantó en los Premios Juventud 2024?



Si bien Yahaira Plasencia se encuentra en Puerto Rico para acompañar a Wisin y Sergio George en la presentación de La vida es una fiesta, tema que fusiona la música urbana y la salsa, su participación no se pudo dar debido a problemas administrativos. Así lo reveló en una reciente entrevista para América TV.

"Yo iba a abrir el show con Wisin y Sergio, no dije nada porque hay un tema que quiero explicar que me ha tenido preocupada desde hace como dos semanas. Univisión (organizadores de Premios Juventud) te pide visa de trabajo para poder cantar y salir en pantalla, entonces, mi visa no llega todavía", contó. Así que solo llegó a la alfombra roja.

¿Quedaste con ganas de ver la presentación de @wisin 👀? ¡No te preocupes! Aquí te la dejamos ⬇️ Cuéntanos que te pareció utilizando la etiqueta #PremiosJuventudPorVV 📲 pic.twitter.com/wMLWUjC1gF — Venevision (@venevision) July 26, 2024

La salsera peruana Yahaira Plasencia solo desfiló por la alfombra roja de los Premios Juventud 2024 con el productor musical Sergio George.Fuente: AFP

¿Por qué Yahaira no aparece en la portada promocional del nuevo sencillo de Wisin y Sergio George?

En una reciente entrevista, Yahaira Plasencia habló sobre su participación en este proyecto y abordó las preguntas sobre su ausencia en las portadas promocionales del sencillo. La salsera explicó que la canción forma parte del disco del productor Sergio George, por lo que a ella solo fue invitada a cantar en el tema.

"Quería explicarles a todos los fans que estén tranquilos porque esta canción es una colaboración de Sergio y Wisin. Sergio me está dando la oportunidad de pertenecer al disco y en la canción de Wisin, es algo que no podía desperdiciar", afirmó la artista en el programa América Hoy.

Wisin no sabía de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia reveló que Wisin no la conocía, incluso no estaba enterado de que en Perú se había formado toda una fiebre salsera.

"Wisin no me conocía, no sabía que en el Perú se hacía salsa, no conocía nada; aquí en Estados Unidos es otra cosa", aseguró. La canción, La vida es una fiesta, se estrenó el miércoles 24 de julio en las plataformas digitales de Wisin.

