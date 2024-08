Sergio George comparó los inicios de Bruno Mars con Yahaira Plasencia: "Él despegó con colaboraciones"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Continúa la polémica sobre la canción de Sergio George y Wisin donde Yahaira Plasencia hace los coros. El productor musical salió a aclarar nuevamente por qué la salsera peruana no tiene créditos. En conversación con EZ Producciones, en su programa de YouTube, explicó que, la decisión de incluirla en esta colaboración, le servirá para seguir con su carrera hacia la internacionalización.

Además, hizo una analogía poniendo como ejemplo a Bruno Mars, y de cierta manera comparó a la intérprete de Y le dije no, con el ganador de premios Grammy.

"Escucha una canción de Bruno Mars con B.o.B. donde Bruno que se llama Nothin’ On You, Mars canta los ganchos y B.o.B es el rapero. Dice featuring porque Mars estaba firmado por Atlantic Records. La canción pegó full y fue donde él despegó como artista cantando los ganchos. Entonces eso es lo que yo hago. A Yahaira la puse a cantar los ganchos de la canción. Ella empieza sola, después hace un verso igual de largo que Wisin y el gancho entra otra vez. Wisin hizo un puente en la canción. Entonces Yahaira es mi Bruno Mars en esa canción".

Por otro lado, Sergio George aseguró que no está desmereciendo el trabajo Yahaira Plasencia, al contrario, le está dando una ventana para seguir creciendo en la industria musical: "Esto no es nada nuevo. Para que la gente sepa, ella no es una corista, está cantando sola los ganchos como lo hizo Bruno Mars en esa canción. No estoy minimizando a nadie. La gente no sabe y se entiende, entonces los tengo que educar. No es un featuring, es una colaboración".

¿Por qué Yahaira no aparece en la portada promocional del nuevo sencillo de Wisin y Sergio George?

En una reciente entrevista, Yahaira Plasencia habló sobre su participación en este proyecto y abordó las preguntas sobre su ausencia en las portadas promocionales del sencillo. La salsera explicó que la canción forma parte del disco del productor Sergio George, por lo que a ella solo fue invitada a cantar en el tema.

"Quería explicarles a todos los fans que estén tranquilos porque esta canción es una colaboración de Sergio y Wisin. Sergio me está dando la oportunidad de pertenecer al disco y en la canción de Wisin, es algo que no podía desperdiciar", afirmó la artista en el programa América Hoy.

Wisin no sabía de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia reveló que Wisin no la conocía, incluso no estaba enterado de que en Perú se había formado toda una fiebre salsera.

"Wisin no me conocía, no sabía que en el Perú se hacía salsa, no conocía nada; aquí en Estados Unidos es otra cosa", aseguró. La canción, La vida es una fiesta, se estrenó el miércoles 24 de julio en las plataformas digitales de Wisin.

Podcast recomendado A propósito de la explosión salsera liderada por mujeres en Perú, RPP Noticias contactó a algunas intérpretes del género a fin de recoger testimonios sobre sus carreras. Leer más Informes RPP | podcast La salsa en el Perú: hablan las intérpretes que marcan tendencia