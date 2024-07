Laura Spoya aconseja a Yahaira Plasencia: "Si quieres ser conductora, hay que estudiar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que Yahaira Plasencia se despidiera de Al sexto día y le diera el pase a Laura Spoya como la nueva conductora, se tejieron muchos rumores sobre cómo habría tomado la salsera este cambio. Sin embargo, la ex Miss Perú comentó que la intérprete fue muy amable y no hay problemas entre ambas.

En conversación con Ricardo Rondón para su podcast Rondón Tolón, Spoya fue puesta en aprietos, ya que tuvo que calificar -del 1 al 10- el trabajo de Plasencia al frente del programa de entretenimiento. Como se recuerda, era su primera vez en la conducción por lo que fue un reto para ella.

La respuesta de Laura Spoya sorprendió a muchos; ya que, si bien destacó su talento como cantante, cree que le falta más preparación para presentar un programa como Al sexto día. "Yo la vi, es buena cantante, maravillosa cantante. Le pondría 'en proceso'", mencionó sin calificarla. "Pero es como que a mí me suban a cantar y me digan que canta una cumbia, voy a hacer el ridículo, yo sé lo que sé hacer bien y lo que no. No me considero que soy la conductora del año porque no lo hago hace más de 10 años, estoy en proceso, pero tengo más experiencia", agregó.

Por otro lado, le aconsejó a Yahaira Plasencia que, si quiere tener una carrera en televisión como conductora, puede estudiar para mejorar porque "no es sencillo": "Le faltó prepararse, no es que tú entras, la tienes ganas y debes ver las notas y ya. Debes tener un poco de preparación con opiniones claras. Te toca estudiar un poquito lo que vas a hacer si quieres ser conductora, por supuesto", finalizó.

Laura Spoya ya lleva más de un mes como conductora de 'Al sexto día'.Fuente: @alsextodia_oficial

Laura Spoya fue la primera opción para conducir Al sexto día

Laura Spoya cumplió un mes bajo la conducción de Al sexto día y en sus redes sociales compartió cómo se prepara para estar al frente del programa sabatino. Sin embargo, reveló un infidencia sobre su ingreso al espacio de entretenimiento de Panamericana Televisión.

"La propuesta yo la tengo más o menos desde noviembre de 2023", reveló en el podcast de Edson Dávila en YouTube. En ese momento, fiel a su estilo, el presentador agregó: "Yahaira no estaba en los planes". A lo que respondió: "Ya había tenido conversaciones con el productor; y ya en la cuarta reunión fui yo quien llamó. Ya lo demás es historia”.

Asimismo, cuando fue a presentar Al sexto día, Laura Spoya confesó que tuvo sentimientos encontrados al ver a Yahaira Plasencia darle la posta del programa. "Sentía que cuando iba a hacer el cambio de conducción iba a haber escándalo, pero yo le deseo mucha suerte (...) me dio un poco de cosita, me dio pena, porque es difícil despedirse de un programa y presentar a quien va a reemplazar en ese momento".

¿Por qué Yahaira Plasencia dejó la conducción de Al sexto día?

Después de que Magaly Medina revelara que Yahaira Plasencia no estará más en la conducción de Al sexto día y que la misma salsera desmintiera esa información, el primer sábado de junio, la salsera se despidió de su público que la acompañó todos los fines de semana; para continuar con su carrera como cantante.

"Es mi ultimo programa aquí en Al sexto día y estoy con sentimientos encontrados porque han sido cuatro meses de mucho aprendizaje. A todos los chicos del equipo de producción los voy a llevar siempre en mi corazón", dijo antes de decir adiós. Por otro lado, desmintió a la 'Urraca', quien aseguró que "fue un fracaso en el rating".

De acuerdo con Yahaira Plasencia, su contrato solo fue por una temporada de verano y que viajará próximamente a Miami para continuar con su internacionalización, aunque descartó que se quedará a vivir allá.