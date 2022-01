Yahaira Plasencia y Maricielo Effio | Fuente: Instagram | | Yahaira Plasencia | Maricielo Effio

Yahaira Plasencia cuenta los días para la inauguración de su academia de baile y como antesala a esta esperada fecha, presentó ante cámaras a Maricielo Effio como parte del equipo de profesores. La salsera se mostró feliz por contar con el talento de la coreógrafa y no dudó en en agradecerle por becarla cuando recién se habría paso como artista.

"Mi madre. Le digo madre desde muy chiquita, porque ella me becó desde los 13 años y estoy feliz de que esté aquí conmigo, compartiendo este sueño (...) Me abrió las puertas de su escuela cuando yo no tenía nada. Agradecida con su escuela por becarme durante cuatro años. Ellos tuvieron el ojo de decir 'esta niña va ser grande, y baila'", dijo la cantanta a "Mujeres al mando".

DESTACA SU TALENTO DESDE NIÑA

Por su parte, Effio se refirió al crecimiento profesional de Yahaira y resaltó el esfuerfo que realizó desde pequeña para destacar como artista y ahora también como emprendedora.

"La felicito por esta gran escuela de baile, ella sabe mucho de esto porque empezó conmigo desde chiquita. Vi el esfuerzo y talento que tenía. La bequé porque creo en el talento peruano, y ella es muestra de que sí se puede", contó la actriz.

ANTHONY ARANDA TAMBIÉN SERÁ PROFESOR DE BAILE DE SU ACADEMIA

Con la noticia sobre la apertura del taller de Yahaira Plasencia, también se confirmó como profesor de baile a Anthony Aranda, pareja de la modelo Melissa Paredes. En aquella ocasión, la salsera anunció que otorgarán becas a los niños y jóvenes menores de 18 años con escasos recursos económicos.



"Ya me encuentro ultimando detalles porque este 31 de enero iniciamos los talleres de baile de verano de "La academia" de Yahaira Plasencia. Contamos con todos los protocolos, asi que se pueden ir inscribiendo", dijo la artista nacional en sus redes sociales.

"Algo súper bonito que me encanta compartir con ustedes, porque yo lo viví de muy chiquita, es que vamos a regalar diez becas de 5 a 18 años. Voy a dejar el link para que puedan inscribirse aquellos niños y jóvenes que no tienen los medios económicos", agregó.