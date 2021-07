Sergio George sobre el tema 'ULaLa' de Yahaira Plasencia: "Hay que decir la verdad, no fue exitoso". | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia siguió con su carrera artística a nivel internacional cuando lanzó el tema ‘ULaLa’ junto al reguetonero Randy ft. Daniel ‘El Travieso’ y, tras asegurar que esta canción que está bajo la producción de Sergio George fue muy famosa en nuestro país, el neoyorquino lo desmintió en vivo.

En una transmisión en Instagram donde participaron los dos, el estadounidense y la salsera conversaron sobre la carrera de la ‘Reina del Totó’, pero se centró en este hit que no tuvo la repercusión que esperaban.

“Hay que decir la verdad, ‘ULaLa’ no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira Plasencia se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, dijo Sergio George.

Como se recuerda, el videoclip oficial se lanzó el 29 de octubre del año pasado a través de YouTube y ya acumula más de 4 millones de visitas en la plataforma de videos.

Su carrera musical



Yahaira Plasencia hizo un repaso de su carrera artística y reveló que pensó en renunciar más de una vez. A pesar de que su recorrido como cantante solo empezó hace un par de años, su vida profesional tomó un rumbo diferente desde que empezó a trabajar con el productor Sergio George a comienzos del 2020.

En su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Patrona de la salsa’ compartió un video de uno de sus conciertos, en donde hacía una reflexión de todo lo que ha vivido como una de las voces de nuestro país. Según contó, realmente fue complicado encontrarse a sí misma y seguir adelante.

“Encontrarme a mí misma ha sido un largo proceso, me he perdido tantas veces que he querido renunciar; pero entendí que cada paso cuenta, cada intento es un logro, que cuando una puerta se te cierra, hay otra que se abre”, escribió Yahaira Plasencia luego de haber tenido un año de lanzamientos con “Cobarde” y “ULaLa”.

