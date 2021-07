Yahaira Plasencia se pronunció sobre el fin de su relación con Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

Después de nueve meses de anunciar su separación, la cantante Yahaira Plasencia reveló este miércoles las razones que produjeron el fin de su relación sentimental con el futbolista Jefferson Farfán un mes después de volver de Rusia en octubre de 2020.

En entrevista para el programa de Magaly Medina, la salsera reconoció que la pandemia de la COVID-19 la "agarró allá [en Rusia]". "Obviamente, tenía que hacer mis cosas, trabajar con Sergio [George, su productor] y tratar de mantenerme vigente con entrevistas", dijo.

Sobre el motivo de su desunión con Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia precisó: "Pienso que teníamos rumbos distintos. Yo definitivamente iba por mi carrera, mis cosas". La intérprete de "ULaLa", además, señaló que mientras estuvieron en Rusia cuidaron mucho su privacidad.

"Quedamos con el chip de que todo el tiempo nos atacaban y queríamos mantener todo así", afirmó.

La estancia de Yahaira Plasencia en el país europeo le hizo constatar que ella "quería" su carrera. Y pese a que no quiso referirse a su expareja, tuvo palabras de elogio para el futbolista: "Él es un caballero y me consta. Siempre se portó súper bien".

Estreno de "Dime"



Este 14 de julio, Yahaira Plasencia estrenó su tema "Dime", con una letra que su público puede dedicar a sus exparejas. El tema, grabado en Puerto Rico, apunta a continuar cimentando la internacionalización de la artista.

Al mismo tiempo que la cantante cantó este sencillo en "Magaly TV: La Firme", también apareció en YouTube el videoclip que fue rodado en una mansión de Miami (Estados Unidos).

Esta canción viene luego de que Yahaira Plasencia estrenara "ULaLa", un tema que contó con la colaboración del reguetonero Randy ft. Daniel ‘El Travieso’ y que el productor Sergio George reconoció no haber tenido el éxito que esperaban.

“Hay que decir la verdad, ‘ULaLa’ no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira Plasencia se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, dijo durante una transmisión en vivo.

