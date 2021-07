Magaly Medina anuncia entrevista a Yahaira Plasencia y Sergio George | Fuente: Instagram

La conductora de “Magaly: La firme”, Magaly Medina anunció que este miércoles 14 de julio tendrá como entrevistados especiales a la salsera Yahaira Plasencia y su productor musical Sergio George.

Medina explicó que ambos músicos participarán en su programa para promocionar el próximo proyecto musical de la intérprete de “U LaLa”, quien aceptó la entrevista luego de intercambiar indirectas con Magaly Medina vía redes sociales.

“Yahaira viene este miércoles con Sergio George a promocionar su nueva canción. Si fuera así no viene. Ella solo me contesta de lejitos...”, señaló Magaly Medina durante su programa.

“Pero como está lanzando su nuevo tema y quiere venir acá a la boca del lobo hablemos entonces. Le traemos la maletera, claro, de repente ahí se siente más cómoda”, agregó la conductora del programa de espectáculos.

Las críticas

Este próximo encuentro entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia se da tras las constantes críticas de la conductora de televisión a la salsera tras su presentación en los premios Heat en los que cantó con playback.

Ante ello, Plascencia no dudó en responderle fuerte y claro a la conductora de “Magaly: La firme” asegurando que no se dejará vencer por las palabras que recibe de la periodista de farándula. “Trabajo desde que tengo uso de la razón y tú y tus críticas no opacarán mis ganas de ganarme un espacio en la música y representar a mi país”, respondió.

