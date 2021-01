Yiddá Eslava y Julián Zucchi se dedicaron emotivas palabras por su ocho años de relación sentimental. | Fuente: Instagram

Viven el amor a flor de piel. Tras ocho años de relación sentimental, en la que han tenido dos hijos y varios proyectos juntos, Yiddá Eslava y Julián Zucchi decidieron dedicarse emotivos mensajes por su aniversario a través de sus respectivas redes sociales.

Así, la protagonista de “Sí, mi amor” compartió una fotografía junto a su pareja en redes sociales, con un mensaje en la leyenda que reflexionó sobre aquello que todavía la une a Zucchi, no sin antes precisar que en algún momento cayeron “en los vicios de la rutina”.

“Y aquí te preguntarás ¿por qué seguimos juntos? Es fácil... Con los ojos cerrados, reconozco lo tibio de sus manos, más que por sus caricias, por todas las veces que me ayudo a levantarme. La facilidad de crear chispazos que encienden mi alegría”, escribió.

La actriz añadió que la confianza que Zucchi le transmite es una invitación a “mejorar y luchar por mis sueños”. Y a estos atributos, se suman “la fragilidad con la que evita llorar” y el “amor desmedido” hacia los hijos que comparten.

“Ve más allá de mis ojos, él no se detiene en la piel, le hace el amor a mi alma, acariciando estrías, besando cicatrices, amando el interior”, recalcó.

En ese sentido, para Eslava es importante que se amen con admiración y pongan en valor una buena conversación antes que una cena de lujo. De allí que antes que regalos o flores, espere un abrazo sincero.

“La vida nos ha regalado una hoja de ruta bastante abrupta, pero estamos juntos en esto, yo veo el camino y tú llevas la brújula. De todos los años, este es el más difícil y paradójicamente celebramos bodas de bronce... (nos está haciendo más fuertes) cada año tiene su misterio”, señaló.

Y concluyó: “Por relaciones más humanas y menos plásticas. Feliz aniversario, compañero”.

EL MENSAJE DE JULIÁN ZUCCHI

Por su parte, Julián Zucchi quiso celebrar sus ocho años con Yiddá Eslava a través de un emotivo videoclip que resumió el camino que tomó su relación. El material, que compartió en su cuenta de Instagram, no estuvo exento de palabras de amor hacia su pareja en la descripción.

“No fue fácil el camino, pero agradezco a la vida que cruzó nuestros caminos a pesar de haber nacido en países diferentes”, dijo al principio el actor argentino. “Uno nunca sabe en qué momento vas a encontrar a la persona que quieres que te acompañe el resto de la vida”, añadió.

El protagonista de “Sí, mi amor” detalló que antes de conocer a Eslava, no estaba seguro de querer convertirse en padre. “Y hoy, 8 años después, tenemos una familia porque la me voy a esforzar, aunque sienta a veces que no me queden fuerzas. ¡Lucharé por mantenerla unida!”, indicó.

Entre sus deseos, Zucchi aseguró que espera que la vida les siga otorgando “la inteligencia y la capacidad de seguir sorteando los desafíos que nos pone en el camino y siempre que lo superamos, se viene algo más grande aún”.

“Por seguir muchos años más, poniéndonos de acuerdo para cumplir nuestros sueños juntos. ¡Te amo!”, finalizó el también conductor de televisión.