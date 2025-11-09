Yiddá Eslava llora tras críticas por pedir que vean su película: “Si alguien se sintió ofendido, me disculpo”

La actriz y productora se quebró en televisión al responder los comentarios negativos que recibió luego de pedir apoyo para su cinta La habitación negra, actualmente en cartelera.

Se quebró en televisión. Yiddá Eslava ha sido tendencia desde el estreno de su película La habitación negra, aunque no precisamente por razones positivas. En redes sociales circularon videos que mostraban salas vacías y críticas desfavorables, situación que se agravó cuando la propia Yiddá publicó un video pidiendo apoyo a sus seguidores, el cual fue malinterpretado por parte del público.

La cinta llegó a los cines peruanos el 30 de octubre. “Somos casi dos millones de personas que siguen mi cuenta y me acompañan en todas las etapas de mi vida. Por eso, quiero pedirles que hoy me den una oportunidad, que se la den a la película”, expresó en el clip compartido en sus redes, luego de registrar solo dos mil espectadores en su estreno. Sin embargo, la reacción no fue la esperada.

La respuesta de Yiddá Eslava

Visiblemente afectada, Yiddá Eslava se refirió al tema durante una entrevista con Ernesto Pimentel en el programa Esta noche. “Es difícil ahora hasta poder quebrarse en televisión. Ya hasta con eso te juzgan”, comentó entre lágrimas. Luego añadió: “Aprendí que voy a seguir haciéndolo. Si quiero llorar, voy a llorar. Si quiero reír, voy a reír. Si me da la gana de hacer otra película, lo voy a hacer”.

Respecto a las críticas por su pedido de apoyo, la exchica reality aclaró que nunca buscó presionar al público. “En ningún momento quise obligar a nadie. Nadie te puede obligar a ir al cine. Y si alguna persona se sintió ofendida o presionada, me disculpo, porque nunca fue mi intención”, aseguró.

La actriz insistió en que su video fue dirigido a su comunidad en redes, donde suele expresarse de forma espontánea. “Fue colgado para mi comunidad, que sabe cómo me expreso. A veces la gente no entiende porque tengo otra manera de expresarme. Cosas que para mí no son victimizarme, para otros sí lo son”, señaló.

Yiddá Eslava pide apoyo al cine peruano

Días antes, en el programa Encendidos de RPP, Yiddá explicó que su intención no fue victimizarse, sino visibilizar las dificultades que enfrenta el cine peruano independiente. “No estoy llorando para que me tengan pena. Estoy diciendo: no me está yendo bien en esto, denle una oportunidad. Y si van a hablar mal, háganlo con fundamentos. Pero véanla primero”, declaró.

La actriz también comentó que el estreno de La habitación negra coincidió con el de Chavín de Huántar, producción nacional que sí tuvo buena acogida. “Ellos tuvieron tres cambios de fecha y terminaron estrenando el mismo día. No desvalorizo su trabajo, al contrario, lo aplaudo. Pero sí creo que debe existir respeto, porque hacer cine independiente no es fácil. Yo dependo del boca a boca porque no tengo presupuesto para marketing”, afirmó.

Finalmente, reflexionó sobre el impacto de los comentarios negativos en redes sociales y la falta de empatía hacia quienes trabajan con esfuerzo en la industria. “La oscuridad para mí está en las redes. Un comentario negativo puede pesar más que uno positivo y dañar a muchas personas. No se imaginan lo que cuesta levantar una película así”, concluyó.

