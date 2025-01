"Me he equivocado": Julián Zucchi se disculpa públicamente con su expareja Priscila Mateo

El actor argentino habló sobre su expareja Priscila Mateo y reveló que aún mantienen una relación amical, luego de un romance que acaparó titulares en 2024.

En plena promoción de su obra El divorcio, Julián Zucchi sorprendió al dedicar unas palabras a su expareja Priscila Mateo, a quien calificó como "una mujer hermosa". El actor argentino aprovechó la ocasión para ofrecerle disculpas públicamente y reflexionar sobre sus relaciones fallidas en los últimos años. "Me he equivocado en cómo declaré pública mi relación", admitió.

"Quiero pedir disculpas. Es muy importante para mí", expresó Zucchi, quien confesó que su corazón está "reparándose". "El año pasado quizás no supe manejarme públicamente con mis declaraciones", admitió en una entrevista en Espectáculos de verano. "Priscila es una gran mujer, una gran mamá, y no merece que la metan en esta bolsa porque ella no tuvo nada que ver", agregó.

¿Qué dijo Julián Zucchi sobre Priscila Mateo?

El actor también destacó el apoyo que recibió de Mateo en uno de los momentos más difíciles de su vida: su separación de Yiddá Eslava, madre de sus dos hijos. "Fue un sostén increíble. Si no hubiese sido por ella, no sé qué hubiera sido de mí", reconoció.

Además, admitió que no siempre fue acertado al hablar de su relación en público. "En privado ya hemos conversado. Somos grandes amigos y la quiero mucho", aseguró.

En otro momento, reconoció que la situación con Yiddá también se salió de control. "Creo que el año pasado pasaron muchas cosas muy fuertes para mí, y no fue fácil", reflexionó. "Aunque parezca mentira, logré controlarme. No quiero que mis hijos me vean hablar mal de su mamá. Lamentablemente, sucedieron muchas cosas que me llevaron al extremo".

¿Cómo conoció Julián Zucchi a Priscila Mateo?

La relación entre Julián Zucchi y la reportera Priscila Mateo se hizo pública en marzo de 2024, cuando fueron captados juntos en una discoteca de Madrid por el programa Amor y Fuego. Sin embargo, su primer encuentro ocurrió meses antes, cuando Mateo lo entrevistó.

"Yo estaba muy encerrado y apareció para hacerme un reportaje. Tiene talento, es muy intuitiva. Cuando ve a alguien con una gran coraza, sabe cómo entrar", contó en una entrevista con Encendidos de RPP en noviembre.

Desde entonces, su vínculo fue transformador para el actor. "Desde que la conocí, mi vida empezó a ser más linda. Empecé a vibrar más alto. Me fue bien con mis shows y las marcas querían trabajar conmigo. Estaba en el mejor momento", recordó.

