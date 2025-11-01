"Necesito un milagro": Yiddá Eslava pide apoyo para que su película siga en cartelera [VIDEO]

Espera un milagro. La actriz y productora Yiddá Eslava publicó un video en sus redes sociales para solicitar el apoyo de sus seguidores y evitar que su nueva película, La habitación negra, sea retirada de la cartelera.

El largometraje se estrenó el pasado 30 de octubre en todos los cines del país, pero no le ha ido bien por la baja asistencia en sus primeros días. Según el usuario de X @SoyAlPacine, la cinta debutó en el séptimo puesto, con aproximadamente 2 200 espectadores.

En ese sentido, Eslava explicó que la permanencia del filme en salas depende del número de asistentes.

"Quiero ser super sincera con ustedes y aclaro que acá no he venido a victimizarme. Vengo con el corazón abierto y quiero contarles algo que no se me hace muy fácil de decir, pero vamos. El 30 de octubre estrenamos mi película La habitación negra y la verdad es que no nos fue nada bien para ser el primer día", señaló.

Yiddá Eslava confía en la calidad de su película

Yiddá reconoció que la situación le resulta dolorosa, principalmente porque confía en la calidad de la película, pues ha recibido comentarios positivos de quienes ya la vieron.



"Duele muchísimo porque es una buena película. Es más, la gente que ya la ha visto sale feliz y sorprendida", expresó.

Eslava explicó que el rendimiento de una película depende en gran medida de su taquilla inicial, ya que las funciones se reducen si no se llenan las salas durante los primeros días.

"El boca a boca demora. Y la realidad es que si no llenas las salas el primer día, te quitan funciones, y es lo que ya está pasando. Nos han quitado bastantes funciones. Y con eso no quiero culpar a los cines porque claramente es un negocio, pero sí duele ver que tanto esfuerzo puede desaparecer tan rápido y en pocos días", indicó.

La intérprete destacó que La habitación negra es una producción completamente peruana, fruto de un largo proceso de trabajo y dedicación.

"Somos un equipo que ha dejado el alma. Ver que algo tan bonito pueda desaparecer tan pronto, sin que mucha gente lo haya visto, duele mucho", agregó.

Yiddá apela a la solidaridad de sus seguidores

Durante el video, la actriz apeló a la solidaridad de sus casi dos millones de seguidores en Instagram para apoyar la cinta en los próximos días.

"Somos casi dos millones de personas que siguen mi cuenta y que me vienen acompañando en todas las etapas de mi vida. Por eso quiero decirles que hoy necesito de su apoyo. Necesito que me den una oportunidad, que le den una oportunidad a esta película", manifestó.

Por último, pidió al público asistir al cine durante el fin de semana, ya que considera que este periodo será clave para el futuro de La habitación negra.

"Es vital que puedan ir a más tardar este fin de semana, porque si no, de verdad es muy probable que para la próxima semana ya no estemos en cartelera. Así de crudo, ¿sí? La habitación negra es una película peruana buena y necesaria. Por eso, de corazón, les pido que le den una oportunidad. Y nada… de verdad que ojalá se haga un milagro", añadió.

La actriz pidió a sus seguidores apoyar la producción nacional, estrenada el 30 de octubre. | Fuente: Instagram: Yiddá Eslava

¿De qué trata La habitación negra?

La trama se centra en Camila, una 'influencer' (interpretada por Yiddá Eslava), quien se ve obligada a transmitir su cautiverio en directo a una audiencia que determina su destino. La historia combina el deseo de aprobación virtual con un entorno extremo que pone a prueba la supervivencia de la protagonista.

"Una influencer es secuestrada y expuesta a crueles desafíos. Su supervivencia queda en manos de la audiencia anónima en un macabro reality show", señala la sinopsis.