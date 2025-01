Yiddá Eslava sufre accidente durante el rodaje de su nueva película: "La vida continúa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Yiddá Eslava dijo que sufrió un accidente mientras grababa una escena de su nueva película. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la intérprete mostró una lesión en su párpado derecho, detallando que la lesión la obligó a posponer una presentación de su unipersonal Por eso son mis ex.

"Lamentablemente acabo de tener un accidente en pleno rodaje y no voy a poder hacer show mañana (martes 21 de enero). Lo siento mucho, de verdad. Voy a tener que pasar a las personas que compraron sus entradas para mañana hasta el otro martes. Por favor, he tenido un accidente y no puedo hacer nada, disculpen", explicó la también productora y guionista en un video dirigido a sus seguidores.

Yiddá Eslava sufre accidente en rodaje de nueva película. | Fuente: Instagram: Yiddá Eslava

Lesión requirió intervención médica

Horas más tarde, Eslava compartió una imagen más detallada de su lesión, mostrando que el golpe le provocó un corte que necesitó cuatro puntos de sutura. Además, mostró cómo el área alrededor de su ojo había comenzado a tornarse de un tono morado debido al "golpe".

"Bueno, más puntos en mi haber... decir que mi película NO es comedia... la vida continúa", escribió en una de las imágenes.

Además del nuevo proyecto cinematográfico, Yiddá viene presentado Por eso son mis ex, un espectáculo escrito y dirigido por la propia actriz, utilizando el humor como herramienta para explorar las emociones y situaciones comunes que se viven después de una separación.

"El objetivo es que las espectadoras se rían de sus propias experiencias, encuentren consuelo en la comedia y, en última instancia, se sientan más ligeras y liberadas de las cargas del pasado amoroso", dijo sobre su show que presenta en La Estación de Barranco.

Yiddá Eslava necesitó cuatro puntos de sutura en su párpado derecho. | Fuente: Instagram: Yiddá Eslava

Yiddá Eslava: entre operaciones y retoques estéticos

El 23 de septiembre de 2024, la expareja de Julián Zucchi sufrió otro accidente que le ocasionó una fractura en la nariz. Sin embargo, debido a sus compromisos laborales y a la responsabilidad de cuidar a sus hijos, decidió posponer la cirugía correctiva, a la que finalmente se sometió tres meses después.



"Por fin después de casi 3 meses pude operarme.. me dejaron como nueva, me veo y es mi nariz de siempre ❤️😬 Ahora puedo respirar mejor y me siento feliz de volver a ser yo misma", publicó en sus redes.

Por otro lado, a inicios de enero se sometió a algunos retoques estéticos en su rostro y un cambio de look para un nuevo personaje. La actriz lució un largo cabello de color rojizo y mostró cómo quedaron sus labios tras la intervención

"Otra cosa que me hice fue aumentarme el labio que parece dos pedazos de jamones. Es para el personaje porque necesitaba cambiar... Por primera vez en mi existencia, en mi vida, me he puesto baby botox, pero me he puesto poquito", explicó.