Jessica Corzo, imitadora de Cecilia Bracamonte en “Yo Soy”, fue sorprendida por la cantante criolla luego de que diera su presentación. A través de un vídeo presentado por Cristian Rivero, la artista le envió un mensaje motivador.

"Quiero aprovechar este momento a Jessica Corzo que me está imitando. También quiero pedirte a ti directamente que yo te quiero ver en la final, a Cecilia Bracamonte en la final”, se le escuchó decir.

Además, le hizo un pedido especial de una de las mejores interpretaciones que hizo la imitadora en “Yo Soy”: "Me encantaría que hagas 'Risas y lágrimas'", agregó.

El tema mencionado fue uno de los más emotivos que Corzo presentó en una de las galas del programa, lo hizo con tanto sentimiento que logró conmover a los cuatro integrantes del jurado.

EL SALUDO DE LAURA LEÓN

Cabe resaltar que la imitadora de Bracamonte no fue la única que fue sorprendida por la cantante original. Marina Kapoor, quien interpreta a Laura León en “Yo Soy”, recibió un presente de parte de la producción del programa luego de hacer su show.

En la edición del sábado 12 de diciembre, la artista no pudo contener su emoción al ver que la cantante mexicana le envió saludos por medio de un vídeo.

“Te saluda con mucho cariño tu amiga Laura León. Tesoro, me siento muy orgullosa de ti. Me has motivado, me has hecho sentir feliz con este performance que estás haciendo en la pantalla”, se le escucha decir a la intérprete de “Dos mujeres, un camino”.

Además, la mexicana aseguró que llegará muy lejos en la competencia y en el mundo artístico ya que le pone mucha dedicación a lo que hace: “Te mereces un gran premio, me siento muy orgullosa de ti. Ojalá logres todo lo que tú mereces en la vida, mi reina querida. Tú puedes y lo lograrás”, continuó.

