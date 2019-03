Antoine Griezmann se lamenta al final del partido ante la Juventus. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FILIPPO MONTEFORTE

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann declaró este martes, tras perder 3-0 en Turín con el Juventus y quedar eliminado de la Liga de Campeones, que su equipo eligió un "mal día para cagarla".



"No hemos entrado en nuestro partido. Sabíamos que iba a ser difícil. Elegimos un mal día para cagarla", señaló a Movistar+. "Todos estamos jodidos, yo el primero. En la ida puse el ritmo y la pausa, pero hoy no he entrado. A todos los niveles ellos han sido superiores, como nosotros lo fuimos en la ida", agregó.



"No nos pueden hacer un 3-0, sobre todo a nosotros. No ha sido nuestro día", comentó Griezman, luego de quedar fuera de la Champions League.



Al referirse al delantero portugués Cristiano Ronaldo, que marcó los tres goles del Juventus, dijo que éste "le tiene tomada la medida a todo el mundo". "En la ida no tuvo ocasiones; hoy tuvo tres y fueron dentro", concluyó.

Fuente: EFE