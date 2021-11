Barcelona vs Benfica por la Champions League | Fuente: EFE

Barcelona vs Benfica se enfrentan este martes, 23 de noviembre, por la jornada 5 del grupo E de la Champions League. El duelo, que se jugará en el Camp Nou, está programado para las 3:00 p.m. (horario peruano). En territorio español se inicia a las 9:00 de la noche.

El cotejo entre Barcelona y su par de Benfica será transmitido por ESPN y Star+ en Latinoamérica. En España se podrá ver el duelo por Movistar Liga de Campeones. No te pierdas el minuto a minuto del partido por la página web de RPP.pe



Barcelona recibe al Benfica en el estreno de Xavi Hernández como entrenador en la Champions, con un examen en el que una victoria daría a los azulgranas el pase a octavos de final del torneo continental.

Barcelona vs Benfica: horarios del partido en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Así llega Barcelona

"Lo veo como una oportunidad de oro para pasar a octavos de final. El fútbol siempre te ofrece revanchas, esta es nuestra revancha, una reválida para nosotros para decir que somos el Barça y vamos a por el partido", insistió Xavi Hernández, nuevo técnico azulgrana, en rueda de prensa.

Barcelona marcha en la segunda posición del grupo E de la Champions con seis puntos, seis menos que el líder, el invicto Bayern de Múnich, y dos más que el Benfica, situado en la tercera posición de la llave.

La victoria daría el pase a octavos de final a los azulgranas, pero una derrota ante los portugueses, que ya se impusieron 3-0 en la ida en Lisboa, permitiría al Benfica arrebatarles el segundo puesto a los azulgranas, a falta de una última jornada por disputar una vez finalice este quinta fecha.

En caso de tropiezo este martes, el club azulgrana se lo jugaría todo en la última jornada en diciembre frente al difícil Bayern, mientras que el Benfica recibe al Dinamo de Kiev ucraniano, farolillo rojo del grupo con un único punto.

El técnico azulgrana apeló este lunes a su forma de ser positiva para pensar en un buen resultado el martes.

"¿Para qué pensar en un escenario negativo cuando se puede pensar en un escenario positivo? No podemos sacar pecho. El Barça no está para sacar pecho, pero ¿por qué no podemos ser optmistas?", afirmó este lunes.

Un Benfica animado

El entrenador del Benfica no cree que el cambio de técnico en el Barça vaya a beneficiar a los lusos, más bien al contrario.

"La llegada de Xavi ha creado un ambiente más favorable para el Barcelona con un equipo que gana en confianza", advirtió Jorge Jesús.

Barcelona vs Benfica: equipos probables.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Frenkie De Jong, Busquets, Nico; Gavi, Depay, Coutinho. DT: Xavi Hernández.

Benfica: Valchodimos; Vertonghen, Otamendi, Almeida; Valentino Lazaro, Alejandro Grimaldo, Weigl, Joao Mário; Rafa, Darwin Núñez, Yaremchuk. DT: Jorge Jesus

