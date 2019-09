Barcelona vs. Borussia Dortrmund: ¿A qué hora y en qué canal ver EN DIRECTO el duelo por el Grupo F de la Champions League? | Fuente: Twitter

El Barcelona inicia ante el Borussia Dortmund el reto de levantar una nueva Champions League, un trofeo continental que se le resiste desde 2015 y que el capitán Lionel Messi vuelve a tener en el punto de mira.

"Obviamente me encantaría ganar la Champions porque hace mucho tiempo que no se gana y creo que debemos volver a ganar la Champions como club, y a nivel personal me encantaría ganar otra", advertía Messi en una entrevista con el diario Sport.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Borussia Dortmund?

Barcelona y Borussia Dortmund chocarán en un duelo vibrante este martes 17. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 pm (hora peruana) y tendrá lugar en el Signul Iduna Park.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Borussia Dortmund?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Fox Sports (501 Movistar TV).

Barcelona vs Borussia Dortmund: horarios en el mundo

Países Hora Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. México 2:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. España 9:00 p.m. Estados Unidos (Nueva York) 3:00 p.m. Estados Unidos (Miami) 3:00 p.m.