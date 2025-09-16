Barcelona vs Newcastle EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 de la fase liga de la Champions League?

Barcelona vs Newcastle juegan por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League. Conoce a qué hora empieza el partido y por dónde verlo EN VIVO.

Partido de peso pesado. Barcelona se enfrenta a Newcastle en el inicio de la fase liga de la UEFA Champions League. El cuadro español llega al cotejo con un saldo positivo. De los cuatro partidos que disputó en LaLiga, ganó tres y empató uno. El equipo inglés, en tanto, solo ha podido sumar cinco puntos de 12 jugados en la Premier League. ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO?

Newcastle vs Barcelona se disputará este jueves 18 de septiembre en St. James' Park (Inglaterra). El encuentro está programado para las 2:00 p.m, hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás escucarlo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Newcastle vs Barcelona: ¿cómo llegan a la fecha 1 de la fase liga de Champions League 2025-26?

Newcastle llega al partido con más dudas que certezas. Se ubica en el décimo lugar de la tabla de posiciones de la Premier League, producto de una victoria, dos empates y una derrotas. Barcelona, en tanto, se encuentra en el segundo lugar de LaLiga con 10 puntos, gracias a sus tres victorias y un empate objetivo.

¿Cuándo y dónde juegan Newcastle vs Barcelona en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?



El partido entre Newcastle vs Barcelona se disputará este jueves 18 de septiembre en St. James' Park. El recinto tiene capacidad para 52 000 espectadores.

⭐ Champions League 2025/26. ÉS EL MOMENT. ⭐ pic.twitter.com/lHNJYBf5wF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 16, 2025

¿A qué hora juegan Newcastle vs Barcelona en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

En Perú , el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 2:00 p.m. En Inglaterra , el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 8:00 p.m. En España , el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Newcastle vs Barcelona en vivo por TV y streaming?



El partido se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Newcastle vs Barcelona: alineaciones posibles



Newcastle: Pope; Livramento, Burn, Schär, Trippier; Joelinton, Tonali, Guimarães; Barnes, Murphy y Woltemade.

Barcelona: Joan García, Gerard Martín, Cubarsí, Eric García, Koundé; Casadó, Pedri, Rashford, Fermín, Bardghji; Torres.

Newcastle vs Barcelona: últimos resultados

Newcastle

Newcastle 2-3 Liverpool

Leeds 0-0 Newcastle

Newcastle 1-0 Wolves

Barcelona

Levante 2-3 Barcelona

Rayo 1-1 Barcelona

Barcelona 6-0 Valencia