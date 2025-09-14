Últimas Noticias
Arranca la Champions League: partidos, fechas y horarios de la primera jornada

Jornada 1 de la Champions League.
Jornada 1 de la Champions League. | Fuente: Champions League
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Por segundo año, el nuevo formato de Champions League 2025-26 reúne 18 partidos de la primera jornada que se disputarán en tres días.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con la experiencia de la pasada temporada con el formato reciente, el París Saint Germain (PSG) defenderá su título en esta nueva edición de la Champions League, el torneo por equipos más prestigioso del fútbol internacional que tiene como final el sábado 30 mayo, en el estadio Puskas Arena de Budapest.

Será la septuagésimo primera edición de la Champions, que dio un giro en su configuración y que insiste con la puesta en escena de una fase liga con treinta y seis aspirantes de los que sobreviven veinticuatro. Los ocho primeros acceden directamente a las eliminatoria y del noveno al vigésimo cuarto juegan un cara a cara, a ida y vuelta, y los ganadores completarán esos octavos de final con los que empieza el tramo decisivo del evento. Los equipos por debajo del vigésimo quinto puesto quedan eliminados de la competición y del fútbol europeo en general.

Programación de los partidos de la Champions:

Martes, 16 de septiembre de 2025

  • PSV vs Union Saint-Gilloise :
  • Hora: 11:45 a.m.
  • Philipps Stadium

  • Athletic Bilbao vs Arsenal:
  • Hora: 11:45 a.m.
  • Estadio San Mamés

  • Juventus vs Borussia Dortmund:
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio Juventus

  • Benfica vs Qarabag:
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio da Luz

  • Tottenham vs Villarreal:
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Tottenham Stadium

  • Real Madrid vs Marsella:
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio Santago Bernabéu

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

  • Olympiacos vs Pafos:
  • Hora: 11:45 a.m.
  • Estadio Georgios Karaiskakis

  • Slavia Praga vd Bodo Glimt:
  • Hora: 11:45 a.m.
  • Eden Arena

  • Bayern Munich vs Chelsea:
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio Allianz Arena

  • PSG vs Atalanta:
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Parque de los Príncipes

  • Ajax vs Inter de Milán:
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio Johan Cruyff Arena

  • Liverpool vs Atlético de Madrid:
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio Anfield

Jueves, 18 de septiembre de 2025

  • Copenhague vs Leverkusen:
  • Hora: 11:45 a.m.
  • Estadio Parken

  • Brujas vs Mónaco:
  • Hora: 11:45 a.m.
  • Estadio Jan Breydel

  • Frankfurt vs Galatasaray:
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Deutsche Bank Park

  • Sporting de Lisboa vs Kairat:
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio José Alvalade

  • Newcastle vs Barcelona:
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio St. James' Park

  • Manchester City vs Napoli:
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Etihad Stadium

