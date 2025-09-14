Arranca la Champions League: partidos, fechas y horarios de la primera jornada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con la experiencia de la pasada temporada con el formato reciente, el París Saint Germain (PSG) defenderá su título en esta nueva edición de la Champions League, el torneo por equipos más prestigioso del fútbol internacional que tiene como final el sábado 30 mayo, en el estadio Puskas Arena de Budapest.



Será la septuagésimo primera edición de la Champions, que dio un giro en su configuración y que insiste con la puesta en escena de una fase liga con treinta y seis aspirantes de los que sobreviven veinticuatro. Los ocho primeros acceden directamente a las eliminatoria y del noveno al vigésimo cuarto juegan un cara a cara, a ida y vuelta, y los ganadores completarán esos octavos de final con los que empieza el tramo decisivo del evento. Los equipos por debajo del vigésimo quinto puesto quedan eliminados de la competición y del fútbol europeo en general.

Programación de los partidos de la Champions:

Martes, 16 de septiembre de 2025

PSV vs Union Saint-Gilloise :

Hora: 11:45 a.m.

Philipps Stadium





Athletic Bilbao vs Arsenal:

Hora: 11:45 a.m.

Estadio San Mamés





Juventus vs Borussia Dortmund:

Hora: 2:00 p.m.

Estadio Juventus





Benfica vs Qarabag:

Hora: 2:00 p.m.

Estadio da Luz





Tottenham vs Villarreal:

Hora: 2:00 p.m.

Tottenham Stadium





Real Madrid vs Marsella:

Hora: 2:00 p.m.

Estadio Santago Bernabéu

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

Olympiacos vs Pafos:

Hora: 11:45 a.m.

Estadio Georgios Karaiskakis





Slavia Praga vd Bodo Glimt:

Hora: 11:45 a.m.

Eden Arena





Bayern Munich vs Chelsea:

Hora: 2:00 p.m.

Estadio Allianz Arena





PSG vs Atalanta:

Hora: 2:00 p.m.

Parque de los Príncipes





Ajax vs Inter de Milán:

Hora: 2:00 p.m.

Estadio Johan Cruyff Arena





Liverpool vs Atlético de Madrid:

Hora: 2:00 p.m.

Estadio Anfield

Jueves, 18 de septiembre de 2025