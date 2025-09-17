Champions League: Eintracht Frankfurt y Galatasaray se encuentran en la fecha 1

Todo lo que tienes que saber en la previa de Eintracht Frankfurt vs Galatasaray. El duelo, a disputarse en el estadio Deutsche Bank Park mañana, comenzará a las 14:00 horas y será dirigido por Marco Guida.
Eintracht Frankfurt y Galatasaray se enfrentan mañana, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Deutsche Bank Park. El partido corresponde a la fecha 1 de la Champions.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Marco Guida.
Horario Eintracht Frankfurt y Galatasaray, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas