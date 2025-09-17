Barcelona vs. Newcastle EN VIVO: se miden en St. James Park por fecha 1 de la Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barcelona vs. Newcastle se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League 2025-26.

Pese a la baja de la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, que se suma a las del lateral Alejandro Balde, el volate Gavi y el portero Marc-André ter Stegen, la tienda culé presentará en Newcastle United un equipo de garantías con Pedri como director de orquesta indiscutible y Fermín López en estado de gracia.

El mediocampista andaluz, que en el verano europeo recibió el interés del Chelsea, viene de firmar un doblete con el Barcelona, al igual que Raphinha y Robert Lewandowski.

El brasilero recuperará la titularidad, algo que no está tan claro en el caso del veterano '9' polaco, pues Ferran Torres, indiscutible en los primeros cuatro partidos de Liga, se ha erigido en un delantero centro de garantías en este inicio de curso.

¿Cómo llegan Barcelona y Newcastle a la fecha 1 de la Champions League?

La tienda blaugrana viene de golear 6-0 a Valencia por LaLiga, en tanto que las 'Urracas' derrotaron 1-0 a Wolverhampton en la Premier League.

¿Cuándo y dónde juegan Newcastle vs Barcelona en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

El partido está programado para el jueves 18 de septiembre en el St. James Park. El recinto tiene una capacidad para 52,000 espectadores.

Tino Asprilla's iconic hat-trick against tomorrow's opponents, Barcelona at St. James' Park - on this day in 1997! 🇨🇴🔙 pic.twitter.com/CythCxAD7W — Newcastle United (@NUFC) September 17, 2025

¿A qué hora juegan Newcastle vs Barcelona en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

En Perú , el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 2:00 p.m.



, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Newcastle vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Newcastle vs Barcelona en vivo por TV?

El partido de Barcelona contra Newcastle será transmitido por ESPN 2, Movistar Liga de Campeones (España) y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Newcastle vs Barcelona: alineaciones posibles

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade y Gordon.

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, Casadó; Raphinha, Fermín, Ferran Torres; y Lewandowski.

(Con información de EFE)