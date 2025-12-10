Vía ESPN, Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: ¿Cómo ver desde tu celular el partido de Champions League?

Real Madrid vs Manchester City en vivo se enfrentan hoy en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 6 de la fase liga de Champions League. El cuadro ‘merengue’ busca acercarse a la zona superior de la tabla de posiciones, pero al frente tendrá al complicado elenco ‘citizen’. ¿Cómo seguir desde tu celular el partidazo? Conoce los detalles con RPP.pe.

► Sigue, Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: partidazo en el Bernabéu por la fecha 6 de Champions League

En la jornada pasada, Real Madrid sufrió para conseguir un triunfo por 4-3 en su visita al Olympiacos en Grecia, mientras que el Manchester City viene golpeado tras la dura derrota que sufrió en condición de local ante Bayer Leverkusen por 2-0.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Manchester City en vivo por la Champions League?

El partido Real Madrid vs Manchester City está programado para este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu, que tiene un aforo para 78 mil espectadores. El duelo por la fecha 6 de la fase liga de Champions League 2025 comenzará a las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. de España.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Manchester City en vivo por la Champions League?

En Perú, el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 3:00 p.m.

En España, el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 9:00 p.m.

En Chile, el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 5:00 p.m.

En Paraguay, el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 5:00 p.m.

En Colombia, el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 3:00 p.m.

En Ecuador, el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 3:00 p.m.

En Bolivia, el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 4:00 p.m.

En Venezuela, el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 4:00 p.m.

En Argentina, el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 5:00 p.m.

En Uruguay, el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 5:00 p.m.

En Brasil, el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 5:00 p.m.

En México (DF), el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Ángeles), el Real Madrid vs Manchester City está programado para las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Manchester City en vivo por TV y streaming?

El partido Real Madrid vs Manchester City contará con transmisión en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Champions League será visto a través de la señal de ESPN y también en la plataforma de streaming de Disney Plus. En España, el cotejo se apreciará vía Movistar Liga de Campeones; y en Estados Unidos, por medio de Paramount+. Además, RPP.pe te llevará el minuto a minuto.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Real Madrid vs Manchester City?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

Real Madrid vs Manchester City: alineaciones posibles