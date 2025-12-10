Kylian Mbappé apunta a ser suplente ante Manchester City: ¿a qué se debe su ausencia como titular en Real Madrid?

Se viene un partidazo. Este miércoles, Real Madrid recibirá al Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu por la sexta fecha de la fase liga de la Champions League 2025-26.

En la previa, Kylian Mbappé sufrió una rotura en el dedo anular izquierdo de una de sus manos en lo que fue la pasada caída del Real Madrid a manos del Celta de Vigo, en condición de local. Sin embargo, más allá de esa dolencia, la prensa española apunta que el delantero francés no empezará el partido por otro motivo.

"Está previsto que Mbappé sea suplente ante el City. Ha entrado en la convocatoria, pero el riesgo de que el golpe sufrido en su rodilla izquierda sea grave, le impide salir desde el inicio", indica el programa El Chiringuito.

El diario Marca, por su parte, menciona que el reemplazo del atacante galo, exPSG, será su compañero brasilero Rodrygo Goes.

En la previa, los merengues vienen de caer 0-2 ante el Celta de Vigo por LaLiga. Por su parte, los dirigidos por el DT español Pep Guardiola vienen de golear 3-0 al Sunderland de local en la Premier League.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Manchester City?

El partido será transmitido a todo el Perú y distintos países de Sudamérica por ESPN, en Argentina por FOX Sports y en México por FOX One. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.

Vía streaming el Real Madrid vs. Manchester City se puede ver en la plataforma Disney+. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Real Madrid vs. Manchester City: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Jr. y Rodrygo Goes.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Tijani Reijnders; Phil Foden, Jéremy Doku y Erling Haaland.