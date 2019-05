Antoine Griezmann está en 'coqueteos' con el Barcelona. | Fuente: AFP

El Atlético de Madrid vive días de preocupación por la posible salida de Antoine Griezmann. Los rumores cada vez más fuertes apuntan a que el delantero francés tendría todo encaminado para convertirse en el refuerzo estrella del Barcelona para la próxima temporada. En medio de este mar de dudas, Diego Simeone salió al frente para intentar dar calma a su plantel.

"Griezmann es nuestro capitán, es importante, no estoy preocupado para nada. Tiene todo para seguir creciendo. Pero no estoy en su cuerpo, él verá. Tiene contrato por dos años más. Es nuestro capitán y si pienso que se puede ir porque sí, no hablaría bien de él... así que no lo pienso", dijo el 'Cholo' Simeone en conversación con Fox Sports.

Asimismo, el DT argentino habló de las posibilidades de su equipo de fichar a otras figuras en caso se concrete la marcha de Antoine Griezmann. "Trajimos a Lemar, haciendo un esfuerzo enorme. El año que viene la romperá no tengo ninguna duda. Pero no podemos traer jugadores de 150 millones, tenemos que hacerlos. Cuando vino Griezmann, Oblak, Rodrigo no costaban lo que cuestan ahora. Tenemos que trabajar para que crezcan", detalló.

Por otro lado, el 'Cholo' se refirió a la salida de Diego Godín y sobre quién podría remplazarlo. " El club está trabajando para sustituirlo y seguir en una línea similar. Son varios los que se están manejando, no voy a hablar de nombres. Vendrá alguien de esas características, no igual porque no hay dos jugadores iguales".