Tremendo 'misil' y golazo: Estevao eludió a 2 rivales y anotó a Barcelona en Champions League

Estevao, de 18 años, anotó el segundo gol de Chelsea en el partido por la fecha 5 de la Champions League.

Barcelona se complicó ante Chelsea con la expulsión del uruguayo Ronald Araujo y el gol en propia puerta de Jules Kounde en el compromiso por la Champions League. Aunque los 'blues' volvieron a anotar a través de la perla brasileña, Estevao.

La fiesta se desató en el estadio Stamford Bridge después de una sensacional jugada de Estevao, que tras eludir a Pau Cubarsí y Alejandro Baldé, anotó con un tremendo 'misil' en el minuto 55.

Joan García no pudo hacer nada para contener el remate del exjugador de Palmeiras, que con 18 años, ya brilla en el monarca del Mundial de Clubes.

Recordemos que Estevao llegó a Chelsea después de su paso por Palmeiras, club donde anotó en dos oportunidades a Sporting Cristal en la Copa Libertadores.

Así fue el gol de Estevao en Chelsea vs Barcelona. | Fuente: ESPN

Chelsea vs Barcelona: así arrancaron en duelo

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Alejandro Garnacho y Estevao.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Ferrán Torres, Fermín y Robert Lewandowski.