Manchester City vs. Bayer Leverkusen: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido de la Champions League?

Manchester City vs. Bayer Leverkusen se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League 2025-26.

En la previa de este duelo, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló sobre la posibilidad de recuperar al argentino Claudio Echeverri, cedido en el Leverkusen, y dijo que esa es una pregunta para el agente del jugador.

Echeverri, de 18 años, solo ha disputado 240 minutos con el Leverkusen esta temporada, lo que ha despertado rumores de que el City no está contento con la situación del futbolista y podría recuperarlo en el próximo mercado invernal. "Siempre nos gusta que nuestros jugadores cedidos jueguen muchos minutos", aseveró Guardiola en rueda de prensa.

¿Cómo llegan Manchester City y el Leverkusen a la fecha 5 de fase liga de la Champions League 2025?

La tienda 'ciudadana' viene de perder 2-1 ante Newcastle por la Premier League, en tanto que el cuadro alemán derrotó 3-1 a Wolfsburgo en la Bundesliga.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs Leverkusen en vivo por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League?

El partido está programado para el martes 25 de noviembre en el Etihad Stadium. El recinto tiene una capacidad para 53,400 espectadores.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Leverkusen en vivo por la fase liga de la Champions League?

En Perú , el partido entre Manchester City vs Leverkusen comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Manchester City vs Leverkusen comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Manchester City vs Leverkusen comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Manchester City vs Leverkusen comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Manchester City vs Leverkusen comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Manchester City vs Leverkusen comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Manchester City vs Leverkusen comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Manchester City vs Leverkusen comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Manchester City vs Leverkusen comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Manchester City vs Leverkusen comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Manchester City vs Leverkusen comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Manchester City vs Leverkusen en vivo por TV y streaming?

El partido de Manchester City contra Bayer Leverkusen será transmitido ESPN 2 y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Manchester City vs Leverkusen: alineaciones posibles

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; González, Foden, Reijnders, Savinho; Doku y Haaland.

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Maza, García, Belocian, Arthur; Poku, Echeverri y Kofane.

