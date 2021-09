Real Madrid se impuso al Inter con un buen gol de Rodrygo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIGUEL MEDINA

El brasilero Rodrygo Goes, autor del tanto del triunfo del Real Madrid ante el Inter de Milán (0-1), extendió su idilio con la Champions League, competición en la que aseguró que le "encanta marcar" y en la que ya firma el doble de tantos que en la doméstica.



"Todas las veces que he jugado en este campeonato lo hice bien y generé algo bueno para mi equipo. Estoy muy contento porque me encanta marcar goles en la 'Champions' con Real Madrid", fue lo que dijo Rodrygo Goes en Movistar+ tras el duelo en el Giuseppe Meazza.



Rodrygo dio la victoria al Real Madrid a un minuto del final de un partido en el que el equipo blanco sufrió y fue salvado por Thibaut Courtois.

Rodrygo confía en tener más minutos en Real Madrid

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Supimos sufrir todo el tiempo, ellos jugaron mejor que nosotros en la primera parte, pero en la segunda controlamos más. Es muy importante ganar aquí, los partidos son muy difíciles y tenemos que estar muy concentrados", señaló.



Carlo Ancelotti cambió el partido con sus indicaciones en el tiempo de descanso tras una mala primera parte: "Nos pidió que siguiésemos intentándolo, sabíamos que íbamos a sufrir, teníamos que pelear hasta el final porque podía llegar el gol como ha ocurrido", mencionó el exSantos.



"En la primera parte no estuvimos bien en los marcajes, pero luego hicimos lo que siempre, jugar de un lado a otro y salió muy bien. Contento por el gol. Quiero siempre jugar, cuando estoy en el campo puedo hacer algo por el equipo. Respeto al entrenador, que toma las decisiones, y entreno para aprovechar cuando me llegue la oportunidad en Real Madrid", sentenció.

Ahora, los merengues ponen su mira en lo que será la quinta jornada de LaLiga Santander.

Este domingo, la 'Casa Blanca' medirá fuerzas ante el siempre complicado Valencia en el Estadio Mestalla. (EFE)

