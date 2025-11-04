Jude Bellingham supera a Messi y Mbappé al lograr una gran marca en Champions League

Jude Bellingham marcó un nuevo récord con 22 años en la derrota de Real Madrid ante Liverpool.

El inglés Jude Bellingham se convirtió este martes, en la derrota del Real Madrid en Anfield ante el Liverpool (1-0), en el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones que alcanza 50 partidos, al superar el registro que ostentaba el exguaradameta y también madridista Iker Casillas.



Bellingham marcó un nuevo récord con 22 años y 128 días, titular en Anfield en su partido 50 en la Liga de Campeones, 23 disputados con el Borussia Dortmund y 27 con el Real Madrid.



Su debut en el torneo se produjo el 20 de octubre de 2020 en Roma, con una derrota del Dortmund frente al Lazio. Su balance en la competición son 27 encuentros ganados, 8 empatados y 15 perdidos.



El registro de Bellingham supera el logrado por Casillas, que alcanzó 50 partidos en la Liga de Campeones con 22 años y 155 días, por delante de Cesc Fábregas, que lo logró con 22 años y 331 días, y Kylian Mbappé que lo hizo con 22 años y 339 días.

TOP 5 de jugadores:

Jude Bellingham (22y y 128 dias) Iker Casillas (22y y 155d) Cesc Fàbregas (22 y 331d) Kylian Mbappé (22y y 339d) Lionel Messi (23y y 166d)