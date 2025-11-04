Últimas Noticias
Famoso influencer no reconoció a Antonela Roccuzzo y le pregunta: "¿A qué te dedicas?" [VIDEO]

Antonela Roccuzzo fue interceptada en Miami por un famoso influencer que no la reconoció.
| Fuente: Instagram (antonelaroccuzzo)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

En un video viral, el creador de contenido Ziv Tamir le preguntó a la esposa de Lionel Messi por su lujoso reloj saliendo de un partido de pádel en Miami. Mira el peculiar momento.

Antonela Roccuzzo fue interceptada en Miami por un famoso influencer que no la reconoció
Antonela Roccuzzo fue interceptada en Miami por un famoso influencer que no la reconoció. | Fuente: Instagram (ziv.tamir)

Antonela Roccuzzo vivió un peculiar momento que se viene haciendo viral en un video compartido en diversas redes sociales ¿Qué pasó? Resulta que la modelo y esposa del astro argentino Lionel Messi fue interceptada, sin ser reconocida, por Ziv Tamir, un famoso influencer conocido como “El chico de los relojes” en Estados Unidos.

De acuerdo al video, compartido por el propio creador de contenido, Antonela está saliendo de un club deportivo junto a unas amigas luego de un partido de pádel en Miami cuando de repente el influencer le preguntó por el elegante reloj de marca que llevaba puesto en su muñeca, algo que sorprendió a la rosarina haciendo un gesto de desconcierto.

“Disculpe, amable señora. ¿Qué reloj está usando? Veo que es un reloj modelo Tiffany”, le preguntó Ziv Tamir a Antonela, quien no sabía cómo responder siendo auxiliada por su amiga quien le tradujo lo que decía el influencer.

“Soy el 'Chico de los relojes'. Me encanta (su reloj) absolutamente. ¿Es ese el reloj Tiffany? ¿Le importaría mostrarlo a nuestros seguidores?, replicó el creador de contenido. “Sí lo es”, respondió Roccuzzo, quien empezó a mostrar su reloj ante la cámara de Ziv Tamir.

Enseguida, el influencer quiso entablar un diálogo con Antonela Roccuzzo preguntando por su profesión. “Diseño Schlumberger absolutamente. Muy impresionante. ¿A qué se dedica?”, le dijo. No obstante, la madre de los hijos de Messi optó por sonreír a la cámara ignorando la pregunta y agradeciendo por los halagos a su accesorio. “Oh, de verdad. ¿En serio? (…) Ok. Gracias”, expresó Rocuzzo alzando el pulgar.

Ziv Tamir es un famoso influencer en Estados Unidos conocido como “el chico de los relojes”.
Ziv Tamir es un famoso influencer en Estados Unidos conocido como “el chico de los relojes”. | Fuente: Instagram (ziv.tamir)

Antonela Roccuzzo se vuelve viral en video de TikTok e Instagram

Antonela Roccuzzo se viene haciendo viral en las últimas horas debido al video compartido por el influencer Ziv Tamir en sus plataformas digitales.

En TikTok, el video ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones y un millón y medio de ‘Me gusta’ en menos de un día de ser difundido. Del mismo modo, diversos usuarios vienen comentando a la peculiar reacción de la esposa de Lionel Messi.

De igual manera, el video compartido en Instagram ya tiene casi 100 mil ‘Me gusta’ y diversas opiniones sobre la natural respuesta de Antonela a las preguntas del creador de contenido sobre su reloj y su profesión.  

“¿A qué te dedicas? ¡Mira el programa! Una amable señora luce el nuevo reloj Tiffany Rope de Tiffany & Co”, escribió Ziv Tamir en el mensaje que acompaña el video que cada vez es más visto en Internet y que también fue compartido por medios argentinos como La Nación, El Clarín, Diario Olé, entre otros.

Cabe resaltar que Ziv Tamir, conocido como ‘El chico de los relojes’, ya hizo la misma pregunta a reconocidas celebridades como Jennifer Lopez y Emma Stone compartiendo el momento en sus redes sociales. Sin embargo, es ahora Antonela Roccuzzo quien viene teniendo un gran impacto.

Antonela Roccuzzo es una modelo y esposa del futbolista argentino Lionel Messi.
Antonela Roccuzzo es una modelo y esposa del futbolista argentino Lionel Messi. | Fuente: Instagram (antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo hizo emotiva dedicatoria a Lionel Messi

En setiembre último, Lionel Messi disputó su último partido de Eliminatorias en territorio nacional y lo hizo con una brillante actuación en la victoria 3-0 sobre Venezuela en el Estadio Mas Monumental en Buenos Aires. 

Messi estuvo acompañado por su familia en esta jornada especial. Su esposa, Antonela Roccuzzo, le dedicó un mensaje emotivo en redes sociales.

“Orgullosos de vos (ti), de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino. Te amamos, Leo Messi”, expresó. La rosarina compartió además cuatro imágenes, entre ellas tres junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro durante el himno nacional.

El homenaje trascendió las fronteras familiares. Sus compañeros de selección también le expresaron su admiración. Rodrigo De Paul escribió: “No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. Gracias maestro”, mensaje al que reaccionó David Beckham con un “Number one”.

Figuras del deporte y del espectáculo también se sumaron a la ola de mensajes. Desde Daniella Semaan, pareja de Cesc Fàbregas, hasta la jugadora de hockey Agustina Albertario y el conductor Andy Kusnetzoff, todos quisieron acompañar al astro argentino.

@itszivtamir BH! “What do you do for a living?” Watch show! Kind lady styling the New Tiffany Rope watch @Tiffany&Co. for padel! Love it!!! #tiffanyandco #tiffanyropewatch #success #zivthewatchguy ♬ original sound - ItsZivTamir

Antonela Roccuzzo Lionel Messi

