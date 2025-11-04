Famoso influencer no reconoció a Antonela Roccuzzo y le pregunta: "¿A qué te dedicas?" [VIDEO]

Antonela Roccuzzo fue interceptada en Miami por un famoso influencer que no la reconoció. | Fuente: Instagram (ziv.tamir)

Antonela Roccuzzo vivió un peculiar momento que se viene haciendo viral en un video compartido en diversas redes sociales ¿Qué pasó? Resulta que la modelo y esposa del astro argentino Lionel Messi fue interceptada, sin ser reconocida, por Ziv Tamir, un famoso influencer conocido como “El chico de los relojes” en Estados Unidos.

De acuerdo al video, compartido por el propio creador de contenido, Antonela está saliendo de un club deportivo junto a unas amigas luego de un partido de pádel en Miami cuando de repente el influencer le preguntó por el elegante reloj de marca que llevaba puesto en su muñeca, algo que sorprendió a la rosarina haciendo un gesto de desconcierto.

“Disculpe, amable señora. ¿Qué reloj está usando? Veo que es un reloj modelo Tiffany”, le preguntó Ziv Tamir a Antonela, quien no sabía cómo responder siendo auxiliada por su amiga quien le tradujo lo que decía el influencer.

“Soy el 'Chico de los relojes'. Me encanta (su reloj) absolutamente. ¿Es ese el reloj Tiffany? ¿Le importaría mostrarlo a nuestros seguidores?, replicó el creador de contenido. “Sí lo es”, respondió Roccuzzo, quien empezó a mostrar su reloj ante la cámara de Ziv Tamir.

Enseguida, el influencer quiso entablar un diálogo con Antonela Roccuzzo preguntando por su profesión. “Diseño Schlumberger absolutamente. Muy impresionante. ¿A qué se dedica?”, le dijo. No obstante, la madre de los hijos de Messi optó por sonreír a la cámara ignorando la pregunta y agradeciendo por los halagos a su accesorio. “Oh, de verdad. ¿En serio? (…) Ok. Gracias”, expresó Rocuzzo alzando el pulgar.