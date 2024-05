Jugador de Real Madrid baja por fiebre a cinco días del duelo de la final de Champions

El portero ucraniano Andriy Lunin se ausentó este lunes del entrenamiento del Real Madrid debido a una fiebre que le impidió estar junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento abierto a los medios de comunicación con motivo de la final de la Champions League del próximo sábado 1 de junio frente al Borussia Dortmund.



Un contratiempo en pleno debate sobre quién será el guardameta titular en dicho encuentro, con el belga Thibaut Courtois, ya recuperado de dos lesiones de rodilla, partiendo con más opciones.



“Es una decisión muy difícil porque ambos merecen jugar la final. Lunin porque ha hecho una temporada fantástica, hoy tiene fiebre pero va a recuperar para el sábado, y Courtois porque ha vuelto de su lesión y es el mejor portero del mundo. El debate me gusta mucho, así que en esta semana que no tengo nada que hacer me gusta escucharlo”, dijo el técnico Carlo Ancelotti en la rueda de prensa anterior al entrenamiento.

El portero ucraniano del Real Madrid Andriy Lunin no entrenó este lunes. | Fuente: EFE | Fotógrafo: A

Lesionados en Real Madrid

Una sesión en la que tampoco estuvieron el austriaco David Alaba, recuperándose de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en diciembre, y el francés Aurelien Tchoauméni, con una lesión de estrés en el pie izquierdo.



Por la baja de Lunin, Ancelotti llamó a filas al guardameta del Juvenil A, Fran González. Además, participaron en el entrenamiento Mario Martín, habitual en las últimas convocatorias del conjunto blanco, y el puertoriqueño Jeremy de León.



El extremo formó parte de la expedición en las eliminatorias, a pesar de no poder jugar en la ‘Champions’ al no estar inscrito y apenas tener protagonismo en el Castilla de Raúl González, y viajará también con el equipo a Londres.