Juventus vs Dortmund EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 de la fase liga de la Champions League?

Juventus vs Dortmund EN VIVO: sigue la transmisión de la fecha 1 de la fase liga de la Champions League.
Juventus vs Dortmund EN VIVO: se enfrentan este martes 16 de septiembre por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Juventus Stadium, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2 y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Juventus vs Dortmund: ¿cómo llegan a la fecha 1 de la fase liga de Champions League 2025-26?
Juventus llega al partido con puntaje perfecto en la Serie A, compartiendo el liderato con Napoli. Borussia Dortmund, en tanto, se encuentra en el segundo lugar de la Bundesliga, producto de dos victorias y un empate.
¿Cuándo y dónde juegan Juventus vs Dortmund en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?
El partido entre Juventus vs Dortmund se disputará este martes 16 de septiembre en el Juventus Stadium de la ciudad de Turín (Italia). El recinto tiene capacidad para 41 507 espectadores.
¿A qué hora juegan Juventus vs Dortmund en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?
- En Perú, el partido Juventus vs Dortmund comienza a las 2:00 p.m.
- En Italia, el partido Juventus vs Dortmund comienza a las 9:00 p.m.
- En Alemania, el partido Juventus vs Dortmund comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Juventus vs Dortmund comienza a las 2:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Juventus vs Dortmund comienza a las 2:00 p.m.
- En Chile, el partido Juventus vs Dortmund comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Juventus vs Dortmund comienza a las 3:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Juventus vs Dortmund comienza a las 3:00 p.m.
- En Argentina, el partido Juventus vs Dortmund comienza a las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido Juventus vs Dortmund comienza a las 4:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Juventus vs Dortmund comienza a las 4:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Juventus vs Dortmund comienza a las 4:00 p.m.
¿Dónde ver el Juventus vs Dortmund en vivo por TV?
El partido entre Juventus vs Dortmund se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Juventus vs Dortmund: alineaciones posibles
Juventus: Di Gregorio; Gatti, Brener, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Koopmeinera; David.
Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier y Guirassy.
Juventus vs Dortmund: últimos resultados
Juventus
- Juventus 4-3 Inter
- Genoa 0-1 Juventus
- Juventus 2-0 Parma
Dortmund
- Heidenheim 0-2 Dortmund
- Dortmund 3-0 Union Berlin
- St Pauli 3-3 Dortmund