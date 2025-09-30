Últimas Noticias
Kylian Mbappé brilló con triplete en triunfo de Real Madrid: ¿cuántos goles de diferencia sacó en tabla de goleadores de Champions?

Kylian Mbappé anotó en las dos primeras fechas de la Champions.
Kylian Mbappé anotó en las dos primeras fechas de la Champions. | Fuente: Real Madrid
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Real Madrid goleó 5-0 a Kairat de Kazajistán de la mano de Kylian Mbappé de la mano en la Champions League.

La carrera por ser el máximo goleador de la Champions League 2025-26 empezó en gran forma. Y el gran protagonista es el delantero francés Kylian Mbappé, que fue clave en el triunfo de Real Madrid por 5-0 ante Kairat de Kazajistán por la fecha 2 de la fase de liga.

Mbappé anotó en tres ocasiones a los 25', 52' y 73' ante el débil cuadro de Kazajistán, que no pudo neutralizar la efectividad del campeón del mundo con Francia en Rusia 2018.

El '10' de Real Madrid suma 5 anotaciones y está en la cima de los goleadores de la competencia, en la cual Dusan Vlahovic de Juventus y Marcus Rashford, con dos anotaciones, son uno de sus más cercanos perseguidores.

Feliz por extender su racha goleadora y alcanzar 60 goles en la Liga de Campeones, Mbappé enfocó al bien del equipo por encima del personal. "Trabajo para ayudar al equipo. Pienso únicamente en ayudar para que el equipo gane y si meto goles bien y si no, ayudo de otra manera. Lo más importante es ganar partidos y trofeos".

Así fue el tercer gol de Real Madrid en Champions
Así fue el tercer gol de Real Madrid en Champions. | Fuente: ESPN

Mbappé, líder goleador de Champions

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 5 goles
  2. Dusan Vlahovic (Juventus): 2 goles
  3. Marcos Llorente (Atlético de Madrid): 2 goles
  4. Marcus Rashford (FC Barcelona): 2 goles
  5. Marcus Thuram (Inter): 2 goles
  6. Francisco Trincao (Sporting CP): 2 goles
  7. Youssoupha Mbodji (Slavia Praga): 2 goles
  8. Harry Kane (Bayern de Múnich): 2 goles
  9. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen): 1 gol
  10. Ansu Fati (Mónaco): 1 gol
Así fue el segundo gol de Kylian Mbappé.
Así fue el segundo gol de Kylian Mbappé. | Fuente: ESPN

Kairat vs Real Madrid: así arrancaron en duelo

Kairat: Kalmurza; Tapálov (Stanoyev, min.64), Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Arad (Baybek, min.64); Mrynskiy, Gromyko (Zaria, min.79); Jorginho (Edmilson, min.64) y Satpáyev (Ricardinho, min.79).

Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni (Camavinga, min.80), Ceballos, Güler (Bellingham, min.80); Mastantuono (Rodrigo, min.69), Vinícius (Brahim, min.69) y Mbappé (Gonzalo, min.80).

Así fue el gol de Kylian Mbappé de penal.
Así fue el gol de Kylian Mbappé de penal. | Fuente: ESPN

