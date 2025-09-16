Últimas Noticias
Liverpool vs Atlético de Madrid EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fase liga de la Champions League?

Liverpool vs Atlético de Madrid EN VIVO | hora y canal Champions League
Liverpool vs Atlético de Madrid EN VIVO | hora y canal Champions League
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Liverpool vs Atlético de Madrid EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League.

Liverpool vs Atlético de Madrid EN VIVO: se enfrentan este miércoles 17 de septiembre por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputará en Anfield, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2 y Disney+. Los goles y las incidencias las tendrás por RPP.pe.

Liverpool vs Atlético Madrid: altas y bajas a la fecha 1 de la fase liga de Champions League 2025-26

Liverpool no contará con Federico Chiesa. Además, están en duda Curtis Jones, Alexander Isak y Stefan Bajcetic. Atlético de Madrid, en tanto, no tendrá a Julián Álvarez, Johnny Cardoso y Thiago Almada.

¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Atlético Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

El partido Liverpool vs Atlético de Madrid se disputará este miércoles 17 de septiembre en Anfield. El recinto tiene capacidad 61 276 espectadores.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Atlético Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

  • En Perú, el partido Liverpool vs Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Inglaterra, el partido Liverpool vs Atlético de Madrid comienza a las 8:00 p.m. 
  • En España, el partido Liverpool vs Atlético de Madrid comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Liverpool vs Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Liverpool vs Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Liverpool vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Liverpool vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Liverpool vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Liverpool vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Brasil, el partido Liverpool vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Paraguay, el partido Liverpool vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Liverpool vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.  

¿Qué canales transmiten el Liverpool vs Atlético Madrid en vivo?

El partido entre Liverpool vs Atlético de Madrid será transmitido EN VIVO vía ESPN, Movistar Liga de Campeones y Disney+. También lo podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer- RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Liverpool vs Atlético Madrid: alineaciones posibles

Liverpool: Alisson; Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Szoboslai, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Barrios, Gallagher, González; Sorloth y Griezmann.


