Champions League: Por la fecha 1 se enfrentarán Liverpool y Atlético de Madrid

Todos los detalles de la previa del partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, que se jugará mañana desde las 14:00 horas en el estadio Anfield. Dirige Maurizio Mariani.

Liverpool aguarda mañana la visita de Atlético de Madrid, para jugar el partido por la fecha 1 de la Champions, a partir de las 14:00 horas.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2021/2022, y Liverpool se llevó la victoria por 2 a 0.

Maurizio Mariani fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Galatasaray: 30 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Eintracht Frankfurt: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Real Madrid: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs PSV: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Inter: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Eintracht Frankfurt: 30 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Arsenal: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs U. Saint-Gilloise: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Inter: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs PSV: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Liverpool y Atlético de Madrid, según país