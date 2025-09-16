Champions League: Por la fecha 1 se enfrentarán Liverpool y Atlético de Madrid

Todos los detalles de la previa del partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, que se jugará mañana desde las 14:00 horas en el estadio Anfield. Dirige Maurizio Mariani.
Liverpool aguarda mañana la visita de Atlético de Madrid, para jugar el partido por la fecha 1 de la Champions, a partir de las 14:00 horas.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2021/2022, y Liverpool se llevó la victoria por 2 a 0.
Maurizio Mariani fue designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 2: vs Galatasaray: 30 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Eintracht Frankfurt: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Real Madrid: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs PSV: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Inter: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 2: vs Eintracht Frankfurt: 30 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Arsenal: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs U. Saint-Gilloise: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Inter: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs PSV: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Horario Liverpool y Atlético de Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas