Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Champions League: Por la fecha 1 se enfrentarán Liverpool y Atlético de Madrid

Por la fecha 1 se enfrentarán Liverpool y Atlético de Madrid
Por la fecha 1 se enfrentarán Liverpool y Atlético de Madrid
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, que se jugará mañana desde las 14:00 horas en el estadio Anfield. Dirige Maurizio Mariani.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liverpool aguarda mañana la visita de Atlético de Madrid, para jugar el partido por la fecha 1 de la Champions, a partir de las 14:00 horas.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2021/2022, y Liverpool se llevó la victoria por 2 a 0.

Maurizio Mariani fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Champions
  • Fecha 2: vs Galatasaray: 30 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Eintracht Frankfurt: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Real Madrid: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs PSV: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Inter: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Champions
  • Fecha 2: vs Eintracht Frankfurt: 30 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Arsenal: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs U. Saint-Gilloise: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Inter: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs PSV: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Horario Liverpool y Atlético de Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Liverpool Atlético de Madrid Champions League

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA