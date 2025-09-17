PSG vs. Atalanta EN VIVO vía ESPN 5: juegan en Francia por la fecha 1 de la Champions League 2025-26

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

PSG vs. Atalanta EN VIVO: se enfrentan este miércoles 17 de septiembre en el Parque de los Príncipes, en París (Francia). El partido corresponde a la fecha 1 de la fase liga de la Champions League 2025-26 y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN 5 y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

► Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 EN VIVO: los resultados de la fecha 1 de la fase liga del torneo

► EN VIVO | Bayern Munich vs. Chelsea HOY: partidazo por la fecha 1 de la Champions League en Alemania

Marquinhos anotó el 1-0 de PSG frente al Atalanta | Fuente: ESPN

PSG vs. Atalanta: alineaciones confirmadas

PSG: L. Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos ©, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; K. Kvaratskhelia, S. Mayuly y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

Atalanta: M. Carnesecchi; O. Kossounou, I. Hien, B. Djimsiti; R. Bellanova, Y. Musah, M. de Roon ©, L. Bernasconi; M. Pasalic; C. De Ketelaere y D. Maldini. DT: Ivan Juric.

PSG vs. Atalanta EN VIVO - minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto del partido PSG vs. Atalanta EN VIVO este miércoles 17 de septiembre en el Parque de los Príncipes por la fecha 1 de la fase liga de Champions League 2025-26, a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). No te pierdas el minuto a minuto con RPP.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuándo y dónde juegan PSG vs Atalanta EN VIVO por la fase liga de Champions League 2025-26?

El partido entre PSG vs. Atalanta se disputará en el Parque de los Príncipes, en París (Francia). El recinto tiene capacidad para recibir a 47 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan PSG vs Atalanta EN VIVO por la fase liga de Champions League 2025-26?

En Perú , el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 2:00 p.m.

, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 2:00 p.m. En Francia , el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 9:00 p.m.

, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 9:00 p.m. En Italia , el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 9:00 p.m.

, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 4:00 p.m.



En España, el partido PSG vs. Atalanta comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el PSG vs Atalanta EN VIVO y online?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y distitntos países de Sudamérica por ESPN 5, en Argentina va a través de FOX Sports 2 y en México por Caliente TV. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.

Vía streaming el PSG vs. Atalanta se puede ver en la plataforma Disney+ Premium. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.