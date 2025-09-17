Últimas Noticias
Bayern Munich vs. Chelsea EN VIVO vía ESPN: partidazo por la fecha 1 de la Champions League en Alemania

Bayern Munich vs. Chelsea: ¿dónde ver EN VIVO por la Champions League 2025-26?
Bayern Munich vs. Chelsea: ¿dónde ver EN VIVO por la Champions League 2025-26? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del partidazo entre Bayern Munich y Chelsea en el Allianz Stadium en el inicio de la fase liga de la Champions League 2025-26.

Bayern Munich vs. Chelsea EN VIVO: se enfrentan este miércoles 18 de septiembre en el Allianz Arena, en Múnich (Alemania). El partido corresponde a la fecha 1 de la fase liga de la Champions League 2025-26 y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 EN VIVO: los resultados de la fecha 1 de la fase liga del torneo

Hoy, Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO: ¿a qué hora y en dónde ver la fase liga de la Champions League?

Bayern Munich vs. Chelsea: alineaciones confirmadas

Bayern Munich: Manuel Neuer ©; K. Laimer, Dayot Upamecano, J. Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmic, A. Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Chelsea: Renato Sánchez; Malo Gusto, T. Adarabioyo, T. Chalobah, Marc Cucurella; Reece James ©, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.

Bayern Munich vs. Chelsea EN VIVO - minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto del partido Bayern Munich vs. Chelsea EN VIVO este miércoles 17 de septiembre en Allianz Arena por la fecha 1 de la fase liga de Champions League 2025-26, a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). No te pierdas el minuto a minuto con RPP. 

¿Cuándo y dónde juegan Bayern Munich vs Chelsea EN VIVO por la fase liga de Champions League 2025-26?

El partido entre Bayern Munich vs. Chelsea se disputará en el Allianz Arena, en Múnich (Alemania). El recinto tiene capacidad para recibir a 75 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs Chelsea EN VIVO por la fase liga de Champions League 2025-26?

  • En Perú, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Inglaterra, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Alemania, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 3:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Brasil, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Paraguay, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 4:00 p.m.
  • En España, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Bayern Munich vs Chelsea EN VIVO vía TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y distitntos países de Sudamérica por ESPN y en México por HBOMAX. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.

Vía streaming el Bayern Munich vs. Chelsea se puede ver en la plataforma Disney+, Disney+ Premium. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

