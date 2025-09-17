Bayern Munich vs. Chelsea EN VIVO vía ESPN: partidazo por la fecha 1 de la Champions League en Alemania

Sigue los detalles del partidazo entre Bayern Munich y Chelsea en el Allianz Stadium en el inicio de la fase liga de la Champions League 2025-26.
Bayern Munich vs. Chelsea EN VIVO: se enfrentan este miércoles 18 de septiembre en el Allianz Arena, en Múnich (Alemania). El partido corresponde a la fecha 1 de la fase liga de la Champions League 2025-26 y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Bayern Munich vs. Chelsea: alineaciones confirmadas
Bayern Munich: Manuel Neuer ©; K. Laimer, Dayot Upamecano, J. Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmic, A. Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
Chelsea: Renato Sánchez; Malo Gusto, T. Adarabioyo, T. Chalobah, Marc Cucurella; Reece James ©, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.
Bayern Munich vs. Chelsea EN VIVO - minuto a minuto
Sigue el minuto a minuto del partido Bayern Munich vs. Chelsea EN VIVO este miércoles 17 de septiembre en Allianz Arena por la fecha 1 de la fase liga de Champions League 2025-26, a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). No te pierdas el minuto a minuto con RPP.
¿Cuándo y dónde juegan Bayern Munich vs Chelsea EN VIVO por la fase liga de Champions League 2025-26?
El partido entre Bayern Munich vs. Chelsea se disputará en el Allianz Arena, en Múnich (Alemania). El recinto tiene capacidad para recibir a 75 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Bayern Munich vs Chelsea EN VIVO por la fase liga de Champions League 2025-26?
- En Perú, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 2:00 p.m.
- En Inglaterra, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 8:00 p.m.
- En Alemania, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 2:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 2:00 p.m.
- En Chile, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 3:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 3:00 p.m.
- En Argentina, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 4:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 4:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 4:00 p.m.
- En España, el partido Bayern Munich vs. Chelsea comienza a las 9:00 p.m.
¿Dónde ver el Bayern Munich vs Chelsea EN VIVO vía TV y streaming?
El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y distitntos países de Sudamérica por ESPN y en México por HBOMAX. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.
Vía streaming el Bayern Munich vs. Chelsea se puede ver en la plataforma Disney+, Disney+ Premium. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.