La Champions League está de vuelta y se pone en marcha las rondas eliminatorias de la edición 2022-2023. Por los octavos de final, el duelo estelar es el PSG vs. Bayern Munich, dos candidatos al título frente a frente, que este martes disputan el partido de ida en París.

Para París Saint-Germain será el partido más importante de la temporada. El millonario equipo francés tiene como objetivo primordial ganar la Champions League, título que en su historia aún nunca logró levantar y se medirá nada menos que a un rival que precisamente lo derrotó en la única final que disputó (2020).

El entrenador Christophe Galtier tuvo muchas complicaciones en cuanto a lesiones de pesos pesados de la plantilla recientemente. La lesión de Kylian Mbappé, el encontronazo de Sergio Ramos y el daño que sufrió Lionel Messi frente al Marsella. No obstante, a solo horas del cotejo, el panorama cambiaría para los locales.





Mbappé, recuperado y a la cancha

Sobre el mismo día del partido, el contexto parece indicar que todos, o mejor dicho, casi todos estarán a disposición del técnico. Según 'Le Parisien', Kylian Mbappé partirá como suplente y serán sus compañeros Neymar y Lionel Messi los que sean titulares ante el Bayern Munich.

La decisión se tomó después del entrenamiento previo al encuentro de Champions League. Esto ya es una gran noticia para el PSG, ya que, a pesar de no poder contar con su goleador desde el inicio, tendrá minutos en parte del choque.

Los médicos habían diagnosticado tres semanas de ausencia para el atacante francés tras la lesión que sufrió el 1 de febrero contra el Montpellier y todo hacía indicar que el París Saint-Germain tendría que prescindir para el decisivo partido de su principal estrella.

Pero el jugador de 24 años ha acelerado los procesos y forzado la recuperación hasta el punto de que está en disposición de jugar frente a los germanos.

Mbappé, ‘refuerzo' del PSG ante Bayern

Christophe Galtier ya había anticipado que Kylian Mbappé daba inesperados pasos adelantados apuntando a la Champions.

“Le preguntaremos cómo se siente, cómo puede proyectarse en el partido. Y también hablaremos con el cuerpo médico. Kylian ha hecho un gran trabajo para hacer todo lo posible por estar, pero no es seguro que pueda estar. Si finalmente le inscribimos será para jugar, no sé cuánto tiempo, pero no estará de adorno", dijo el entrenador en la previa.

En la actual Champions League, Kylian Mbappé registra 7 goles y 3 asistencias, siendo el máximo artillero del PSG y también empata en la cima de toda la competencia junto a Mohamed Salah.





