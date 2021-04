Casemiro recibió una tarjeta amarilla en el Real Madrid vs. Liverpool. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Peter Powell

Va por más. Casemiro, volante del Real Madrid, se mostró orgulloso del trabajo de todo el equipo blanco en el empate a cero contra Liverpool que les clasificó para semifinales de la Champions League, que calificó como "fantástico" y como "la clave para ganar títulos".

"Ya sabíamos que iba a ser difícil por el rival que hemos tenido. Sabíamos que tenían mucha intensidad y aquí, en su casa, es difícil jugar. El trabajo del equipo ha sido fantástico. La clave de ganar títulos es esto, el trabajo en equipo; hay que felicitar a todos”, comentó Casemiro, mediocampista del Real Madrid, a Movistar+ tras el encuentro contra Liverpool.



Asimismo, el jugador del Real Madrid manifestó que "el plan era encararlo como otro partido y que el "trabajo determinó el partido".

Real Madrid, por su su décimocuarta Champions League

Casemiro busca su quinta Champions League en Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

El brasilero que ponderó el trabajo de dos jugadores poco habituales de no ser por las bajas, como los centrales Nacho Fernández y Éder Militao:

"Muchas veces no sabes el momento en el que te toca jugar. Lo que han demostrado ellos en todos los partidos es que están preparados para jugar en el Madrid. Es muy difícil jugar en este equipo, pero están preparados para jugar. Las bajas que hemos tenido son muy importantes, pero están demostrando que pueden jugar", destacó.



Por último, negó que se sientan favoritos de cara a la semifinal contra Chelsea: "No, es una semifinal de Champions League y no hay favoritos. No pensamos en ellos aún, pensamos en el Getafe que es el siguiente partido", dijo el titular del Real Madrid. (EFE)

