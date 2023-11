"Es un regalo para el fútbol": Jude Bellingham recibe elogios y busca superar récord de Raúl en Real Madrid

Real Madrid cumplió con creces la misión asignada en la Champions League: con grandes actuaciones de Rodrygo y de Jude Bellingham, el cuadro merengue superó 4-2 a Napoli por la fecha 5 del Grupo C de la Champions League.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti calificó a Bellingham como "un regalo del fútbol". Y es que el futbolista inglés de 20 años volvió a regalar un recital con Real Madrid, club al que llegó proveniente del Borussia Dortmund.

El '10' de la Selección de Inglaterra, de 20 años, anotó un golazo de cabeza y además dio un soberbio pase gol a Joselu. Así, registró 14 goles y 4 asistencias en 15 partidos con el Real Madrid. Números soberbios en su arranque en el club más ganador de la Champions.

Tras superar los récord de Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano, Bellingham busca quebrar una marca de otra leyenda de Real Madrid: Raúl. El 'Angel de Madrid' anotó seis goles con menos de 21 años. ¿Jude, la nueva figura del Bernabéu, lo logrará?

Elogios de Ancelotti a Bellingham

“La verdad es que Bellingham sorprende cada día. Cada partido. No solo a nosotros, sino a todo el mundo. Bellingham es un regalo para el fútbol. Todo el mundo del fútbol está encantado de ver a un jugador con este potencial y esta imagen positiva; ojalá pueda seguir así”, dijo el entrenador italiano Carlo Ancelotti en rueda de prensa.



“No entro en el tema del dinero que ha costado Bellingham. La verdad es que ha sido un fichaje espectacular del club”, agregó.



“Bellingham es un joven serio y profesional. Se ha adaptado muy bien al vestuario. No ha querido algo especial. Trabaja, se entiende bien con sus compañeros. Él tiene que mejorar su español, nadie es perfecto”, bromeó Ancelotti, cuya presencia en Real Madrid para el 2024 no está asegurada.

