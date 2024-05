Decisión de Real Madrid: Lunin no viajará con el equipo a Londres para la final de Champions

El portero ucraniano Andriy Lunin estará en la final de la Champions League que el Real Madrid disputará ante el Borussia Dortmund en Wembley, pero no integrará el jueves la expedición oficial junto al resto de sus compañeros, por precaución de posibles contagios tras superar la Gripe B, y viajará el viernes o el mismo día del partido, perdiendo cualquier opción de titularidad.



Lunin, suplente el pasado sábado en el último partido de LaLiga, se ausentó por fiebre de los entrenamientos del Real Madrid el lunes y martes por un proceso febril. Según informan a EFE fuentes del club, el portero ha tenido la Gripe B, y de la misma manera que en su regreso al trabajo el miércoles se ejercitó en solitario, para evitar ningún riesgo, lo repetirá el jueves y no volará en el mismo avión.



Real Madrid no quiere "tomar el menor riesgo" de que ninguno de sus jugadores se pueda contagiar y Lunin pierde cualquier pequeña opción de titularidad que tenía para jugar la final de la Champions.



El portero ucraniano viajará el viernes o el sábado a Londres, fecha en la que los médicos del Real Madrid aseguran que ya no existirá "el menor riesgo de contagio". A día de hoy, pese a que ya tiene el alta, estiman que "su virus sigue siendo ligeramente contagioso".

(Con información de EFE)

Andriy Lunin tuvo una buena actuación en la Champions. | Fuente: Instagram Andriy Lunin

¿Cuándo juega Real Madrid vs Borussia Dortmund?

El partido por la final de la Champions League, Real Madrid x vs Borussia Dortmund, se llevará a cabo el sábado 1 de junio en el Estadio de Wembley (Londres).

¿A qué hora juega Real Madrid vs Borussia Dortmund?

El partido entre Real Madrid vs Borussia Dortmund se jugará a las 2:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m

Chile: 3:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 12:00 p.m.

España: 9:00 p.m.