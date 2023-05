Pep Guardiola se quejó: "No entiendo que el Real Madrid tenga un día más de descanso"

Son días decisivos para los principales clubes de Europa y el Manchester City no es la excepción. Este viernes, el entrenador español Pep Guardiola se quejó por la programación del duelo de los 'cityzens' en la Premier League en la previa de las semifinales de la Champions League.

Manchester City jugará el domingo ante Everton por la Premier League y Real Madrid jugará el sábado contra Getafe por LaLiga. Es decir, el cuadro inglés tendrá un día menos de descanso para el choque ante los merengues por la vuelta en Champions League. Por ello, Guardiola salió al frente.

"No podemos jugar el sábado contra el Everton porque hay Eurovisión y parece que no hay suficiente capacidad para manejar a tanta gente en la ciudad a la vez. Sinceramente no entiendo que tengamos que jugar con el horario, pero tengo que adaptarme. No puedo luchar contra el horario", señaló Pep en conferencia de prensa.

"Ahora hemos tenido cinco días para descansar, después solo cuatro días. Mañana veremos al equipo, hablaremos con los fisios y el cuerpo técnico y decidiremos. Tenemos muchos partidos por jugar", continuó.

No solo ocurre en Inglaterra

"Hay muchas competiciones, hay muchos partidos en todos los calendarios. Ese es el problema, no creo que el problema sea de LaLiga o de la Premier League. En Alemania o Francia, juegan en viernes y tenemos que jugar cuando nos digan, eso no va a cambiar", culminó Guardiola sobre las programaciones de las fechas en los campeonatos más importantes de Europa.

PEP 💬 Jugamos para ganar todas las competencias. Quedan cuatro partidos en la Premier League y es muy importante mantener el destino en nuestras manos. Hoy y mañana entrenamos para preparar el juego lo más posible. — Manchester City (@ManCityES) May 12, 2023

Empate de Real Madrid en casa

El Real Madrid empató 1-1 con el Manchester City en la ida de semifinales de la Champions League en el Santiago Bernabéu dejando la eliminatoria abierta para la vuelta la próxima semana.

El equipo español se adelantó con un disparo desde la frontal del brasileño Vinicius (36), pero el belga Kevin de Bruyne igualó con otro potente disparo (67) y los dos equipos se jugarán el pase a la final en Manchester.

"Está abierto, jugamos una final en Mánchester con nuestra gente y lo estamos deseando", dijo el técnico del City, Pep Guardiola, tras el partido.

El equipo merengue empezó sufriendo maniatado por la presión del City, prácticamente el único equipo sobre el campo durante la primera media hora de juego, antes de empezar a crecer a partir del gol de Vinicius.

