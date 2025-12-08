Últimas Noticias
Ultimátum en Real Madrid: Xabi Alonso dejará de ser el técnico si pierde ante Manchester City, según prensa española

Xabi Alonso también fue jugador del Real Madrid por cinco temporadas.
Xabi Alonso también fue jugador del Real Madrid por cinco temporadas. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Sergio Pérez
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La prensa española da cuenta del futuro de Xabi Alonso en Real Madrid si es que cae ante los 'citizens' por la Champions League.

Real Madrid no goza de su mejor momento en lo que va de temporada. Y es que, por ejemplo, los dirigidos por el entrenador Xabi Alonso perdieron el pasado domingo 2-0 contra Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.

Esto ha hecho que el Real Madrid se aleje del Barcelona en la pelea por la punta de LaLiga. El miércoles se viene el Manchester City de local por una nueva jornada de la Champions League y el futuro de Xabi Alonso depende de lo que pasará contra los 'citizens' a nivel europeo.

El diario Marca, en su edición web, reporta que si el Real Madrid pierde contra el club inglés, Xabi será despedido de su puesto como entrenador del primer equipo.

Hay crisis en el Real Madrid

El citado medio sostiene que la directiva merengue, encabezada por Florentino Pérez, se reunió de emergencia en las últimas horas en tierras españolas.

"El partido del miércoles, ante un rival de prestigio en Europa, puede marcar un antes y un después en el Madrid, sobre todo para Xabi Alonso. Ya se sabe que el técnico es el eslabón más débil en sutuaciones de crisis", señalan.

Se detalla que la dirigencia del Real Madrid también discutió temas como la falta del actitud del equipo en sus últimos encuentros y, además, la plaga de lesiones.

"La falta de sintonía entre el entrenador vasco y algunos jugadores claves del equipo, que se hizo evidente en situaciones como el cambio de Vinicius Junior en el Clásico, preocupa y mucho en el club", añaden desde el club blanco.

El momento del Madrid de Xabi Alonso

Hay que tener en cuenta que el Real Madrid solo ha ganado tres de sus últimos partidos oficiales, entre la fase liga de la Champions League y LaLiga EA Sports 2025-26.

En lo que va de la temporada de la liga española de primera división, el Madrid marcha en el segundo lugar con 36 puntos, a cuatro del líder Barcelona. En tanto, en la Champions League es quinto con 12 unidades tras cinco jornadas de la fase liga.

Real Madrid Xabi Alonso LaLiga

